Українець Шульга став другим за результативністю у переможному матчі Реала

Український захисник Реала Максим Шульга став другим за результативністю у складі команди в матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти Сан-Пабло Бургос, який відбувся 1 листопада.

Статистику українця опублікували на офіційному сайті ACB.

Шульга провів на майданчику 15 хвилин, за які набрав 14 очок, зробив одне підбирання, віддав одну результативну передачу та здійснив одне перехоплення. Максим реалізував 4 з 6 триочкових кидків і 2 з 2 штрафних.

Реал переміг суперника з рахунком 90:79.

Нагадаємо, Шульга став гравцем "королівського клубу" в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Його контракт із мадридцями розрахований на два сезони.

Раніше повідомлялося, що Максим Шульга може залишити Реал та продовжити сезон в іншому клубі.