Український захисник може залишити Реал: сторони обговорюють оренду

Український захисник Реала Максим Шульга може продовжити сезон в іншому клубі.

За інформацією Encestando, баскетболіст і мадридський клуб обговорюють можливу оренду, щоб гравець отримував більше ігрового часу.

Клуб уже кілька днів веде з українцем перемовини про оренду.

Спершу мадридці планують розглянути варіанти в чемпіонаті Іспанії: Шульга має статус гравця місцевої підготовки завдяки навчанню в Іспанії в підлітковому віці. У клубі розглядали такий сценарій ще влітку, коли підписували захисника.

У сезоні-2026/27 Шульга зіграв три матчі за Реал у різних турнірах, набрав 7 очок, зробив 3 підбирання та 3 передачі. У чемпіонаті Іспанії він провів два матчі, у середньому набирав 3,5 очка, робив 1,5 підбирання та 1,5 асиста за 9 хвилин 11 секунд на майданчику.

Водночас 21 жовтня головний тренер Реала Педро Мартінес заявляв, що задоволений роботою Шульги й готовий довірити йому місце в ротації, зокрема в разі травм гравців задньої лінії.

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського клубу" в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс.