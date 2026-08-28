Янніса не буде, "синьо-жовтих" екзаменували студенти: прев’ю матчу Україна – Греція

У п'ятницю, 28 серпня, збірна України стартує у другому раунді відбору на чемпіонат світу з баскетболу, який у серпні-вересні наступного року прийматиме Катар.

На першому етапі "синьо-жовті" показали не стовідсотковий результат, але виступили краще, ніж багато хто очікував. Українці двічі обіграли Данію, двічі – Грузію і лише гранду світового баскетболу, збірній Іспанії, двічі поступилися.

Тепер на команду Айнарса Багатскіса очікують ще три (серпень 2026-го, листопад 2026-го, лютий 2027-го – прим.) відбіркові "вікна", у яких суперниками будуть Португалія, Чорногорія та Греція. Саме з останніми двома збірними Україна проведе перші матчі другого етапу.

Про кадрову ситуацію в українській команді, проблеми греків, останні результати обох збірних та розклад сил у турнірній таблиці – у нашому прев'ю.

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Склад сильний, але не оптимальний

Анонс ростеру збірної на початку серпня справді вселяв оптимізм. Святослав Михайлюк після чудових виступів у червні залишився у складі. Дебютувати за національну команду на офіційному рівні має Максим Шульга, який минулий сезон провів у складі Бостона, а кілька тижнів тому приєднався до мадридського Реала.

Також уперше з 2022 року мав зіграти Олексій Лень, який минулого сезону виступав саме за мадридський клуб.

На жаль, досвідчений бігмен не встиг повністю відновитися після травми, отриманої наприкінці сезону в складі того таки Реала. Тож його повернення до збірної відкладається.

Безумовно, не вистачатиме й енергії Іссуфа Санона. Комбогард отримав травму ще наприкінці минулого сезону, коли був гравцем польського Шльонська. Ба більше – на паркет він повернеться лише наприкінці жовтня.

Через проблеми зі здоров'ям не допоможе команді й Богдан Близнюк. "Людина-швейцарський ніж" збірної України також продовжує відновлення після травми.

"Чемпіон"

Водночас у складі залишаються Ковляр, Скапінцев, Лукашов, Бобров, Ткаченко та Войналович – невід'ємна частина української команди останніх років.

Уперше за тривалий час шанс зіграти за збірну отримає Артем Ковальов. У попередніх "вікнах", які відбувалися посеред клубного сезону, його не викликали – шлях із Тайваню до Європи не з найпростіших.

Втім, у прекваліфікації Ковальов за чотири матчі зробив аж вісім блок-шотів. Його вміння страхувати партнерів під кільцем, боротися за підбирання та створювати фізичну присутність у трисекундній зоні точно можуть стати Україні в нагоді.

Давати відпочинок Скапінцеву, який не грав проти Латвії через пошкодження, має і Ростислав Новицький. Бігмен не грав із листопада минулого року через серйозну травму, але зараз уже повернувся до тренувального процесу. Навіть кілька хвилин на паркеті від нього можуть бути корисними для команди.

"Чемпіон"

Але головне – українська збірна все одно має достатньо досвідчених виконавців, щоб створити проблеми навіть одному з фаворитів групи. Тим більше...

У Греції своїх проблем вистачає

Бронзовий призер Євробаскета-2025 входить до другого етапу кваліфікації з трьома перемогами та трьома поразками. Очевидно, що саме на такий результат у Греції не розраховували.

Команда Васіліса Спануліса суттєво ускладнила собі життя червневими матчами проти Румунії та Португалії. Греки поступилися румунам на виїзді – 66:73, а потім удома програли португальцям – 56:71.

Шок? Ще й який.

sdna.gr

Тепер відступати грекам фактично нікуди – необхідно перемагати в кожному матчі, щоб гарантувати собі вихід на баскетбольну світову першість.

Але тут виникає проблема.

Головним козирем збірної мав стати Янніс Адетокумбо. Присутність такого гравця сама по собі здатна змінити баланс сил на майданчику.

Добре це пам'ятають і українські баскетболісти. На Євробаскеті-2022 команда Айнарса Багатскіса чудово пресингувала, грамотно розігрувала напади та змушувала греків нервувати. Особливо запам'ятався Іссуф Санон, який своєю грою довів до крику тодішнього головного тренера Греції Дмітріса Ітудіса.

Після двох чвертей Україна навіть була попереду – 46:39.

Але перемога все одно дісталася фавориту. Причому досить впевнена – 99:79. У другій половині греки адаптувалися до дій українців, а Янніс продовжував домінувати. "Фрік" завершив матч із 41 очком та дев'ятьма підбираннями.

Влітку Адетокумбо став частиною гучного обміну та вперше в кар'єрі змінив клубну прописку. Відтепер він гравець Маямі.

Саме новий клуб форварда зажадав від Федерації баскетболу Греції солідну страхову виплату, яку місцеві функціонери наразі не можуть собі дозволити. Грецькі ЗМІ навіть повідомляли, що федерація не виплатила баскетболістам усі бонуси за бронзові медалі Євробаскета-2025.

Тож Янніса у складі Греції в Ризі не буде. Не буде його і в наступних "вікнах" через виступи в НБА.

На початку тренувального табору пошкодження отримав Нікос Рогкавопулос. Гравець Панатінаїкоса не встиг відновитися, тому також пропустить серпневі матчі. Втрата серйозна – це мобільний бігмен із хорошим дальнім кидком, який дозволяє розтягувати оборону суперника.

У матчі з Польщею розрив сухожилля надколінка отримав Васіліс Хараламбопулос.

Через пошкодження у товариських поєдинках не грав і капітан Костас Папаніколау. Втім, ексфорвард Денвера та Х'юстона має бути готовий до матчу 28 серпня. Його присутність особливо важлива з огляду на кадрові проблеми греків.

Буде відсутній Александрос Самодуров із NCAA. 21-річний центровий уже був важливою частиною схем Спануліса. На Євробаскеті-2025 він проводив на майданчику в середньому 15 хвилин, набираючи 4,9 очка та 4,6 підбирання.

Кидається в очі й відсутність Костаса Слукаса. Так, йому вже 36 років, але чотириразовий переможець Євроліги завжди був важливим елементом грецької збірної.

Зате у складі є інший ветеран – 37-річний Нік Калатес.

Це гравець унікального профілю. Плеймейкер, який не славиться стабільністю на лінії штрафних, влучаючи в районі 60%, може змусити триочковим кидком вигукнути: "Точно пролетить повз", а вже за мить м'яч опиниться в кільці. Щоправда, Нік може змарнувати вільний кидок, коли ніхто не заважає.

Його головна зброя – баскетбольний інтелект. Не дарма Калатес є найкращим асистентом в історії Євроліги.

Свій рівень він продемонстрував і в протистоянні з Польщею, записавши до активу 12 результативних передач.

Як готувалися збірні

Греки провели два товариські матчі.

Спочатку вони здолали Польщу – 89:81. Гра була доволі рівною, і складно сказати, як би все склалося на нейтральному майданчику, а не в Афінах, де була шалена підтримка. Поляки трималися на рівних, вкотре довівши, що не випадково виграли всі шість матчів першого раунду кваліфікації.

Матч із Кіпром уже складно оцінювати як повноцінну перевірку. Швидше, це було тренування підвищеної готовності.

На торішньому Євробаскеті кіпріоти програли всі п'ять матчів із загальною різницею "-165". Ба більше – жодного разу не змогли перетнути позначку у 70 набраних очок.

Напевно, Спануліс та його штаб розглядали цю зустріч передусім як можливість "дошліфувати" напрацьовані комбінації та пройти гру без нових травм.

Із пунктом №2 – впоралися. Чи вдалося реалізувати пункт №1 – покаже зустріч зі збірною України.

facebook.com/Basketbols

Колектив Багатскіса, навпаки, провів підготовку не надто переконливо.

Спочатку українці поступилися студентській команді Арізона Вайлдкетс – 85:107.

Можливо, сам рахунок виглядає лякаюче. Але контекст важливий. У складі України не було Михайлюка, Шульга на той момент ще не приєднався до команди, а Скапінцев провів на паркеті лише п'ять хвилин.

Та й суперника не варто недооцінювати. Через кілька днів "студенти" обіграли резервну збірну Литви – 88:74. У литовців вистачало солідних виконавців із досвідом виступів у різних європейських чемпіонатах.

Тож поразка від організації NCAA – це радше привід для аналізу, а не причина бити на сполох.

Силу української збірної довела зустріч проти Латвії. В оптимальному складі вдалося вирвати перемогу з рахунком 84:82.

Втім, товариські матчі залишаються товариськими. Справжній рівень готовності українців покаже саме офіційна гра в Ризі.

Турнірна таблиця: кожне очко може мати значення

fiba.basketball/en

Іспанія зараз є одноосібним лідером групи. І якщо з греками у "Фурії Рохі" можуть виникнути проблеми, то в поєдинках із Португалією та Чорногорією іспанці матимуть статус очевидного фаворита. За сприятливого розвитку подій вони можуть достроково забезпечити собі необхідну кількість перемог.

Україна має своєрідний "поул-позишн". Звісно, перевага дуже крихка – навіть надзвичайно.

Дві поразки в цьому "вікні" за певного розвитку подій можуть відкинути українців одразу на останнє місце. Водночас дві перемоги практично дозволять команді Багатскіса зробити величезний крок до виходу з групи.

Найгірші стартові позиції зараз у Грузії.

Команда Александра Джикіча проходить перебудову. До того ж у листопадовому та лютневому "вікнах" грузини не зможуть розраховувати на Гогу Бітадзе та Сандро Мамукелашвілі, які виступають у НБА.

Якщо врахувати й вік інших досвідчених виконавців, поразки від Чорногорії та Португалії наприкінці серпня можуть практично обнулити їхні шанси на потрапляння до трійки найкращих.

Для України ж матч у Ризі – чудова можливість скористатися відсутністю Янніса та інших важливих виконавців грецької збірної.

Але є ще один фактор, який не варто недооцінювати, – різниця очок.

Кваліфікація настільки щільна, що кожен бал може виявитися важливим наприкінці кампанії. Тому навіть якщо українці за три секунди до фінальної сирени вестимуть із перевагою у 15 очок, немає сенсу просто тримати м'яч. Атаку треба буде догравати, щоб спробувати набрати ще одне, два чи три очки.

У такій кваліфікації деталі вирішують усе.

Де дивитися

Матч проти Греції відбудеться у Ризі – на майданчику "Хіаомі Арена". Старт – 19:00.

Пряму трансляцію поєдинку заплановано на телеканалі "Суспільне Спорт" та платформі Київстар ТБ.