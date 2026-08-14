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Реал оголосив про підписання контракту з українським розігруючим

Олексій Мурзак — 14 серпня 2026, 18:25
Реал оголосив про підписання контракту з українським розігруючим
Максим Шульга
БК Реал Мадрид

Український розігруючий Максим Шульга став гравцем Реала.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Він виступатиме за іспанську команду протягом наступних двох сезонів.

У попередньому сезоні Максим захищав кольори Бостон Селтікс, однак клуб не скористався опцією продовження контракту з українцем. Шульга провів лише 11 матчів за основну команду, у середньому отримуючи 3,3 хвилини ігрового часу.

Натомість у складі фарм-клубу Мен Селтікс у G-лізі Шульга набирав у середньому 15,7 очка та 6,7 передачі за понад 33 хвилини на майданчику

Як відомо, за Реал виступав земляк Шульги, Олексій Лень, який на початку липня залишив клуб, маючи ще 1 рік чинного контракту.

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