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Чорногорія – Україна: де дивитися матч кваліфікації на чемпіонат світу

Руслан Травкін — 30 серпня 2026, 12:48
Чорногорія – Україна: де дивитися матч кваліфікації на чемпіонат світу

У понеділок, 31 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу проведе свій другий матч у межах другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Чорногорії.

Де дивитися поєдинок Чорногорія – Україна

Зустріч розпочнеться о 21:30. Пряма трансляція важливого для української збірної матчу буде доступна на таких платформах:

  • Телеканал та диджитал-платформа "Суспільне Спорт";
  • Медіасервіс "Київстар ТБ".

Заначимо, що команди підходять до дуелі у різному настрої. Українська збірна покращила своє турнірне становище, обігравши команду Греції (82:76).

Національна команда Чорногорії, навпаки, попередній матч "вікна" провалила. У Тбілісі команда Звездана Мітровича розгромно поступилася грузинам – 74:101.

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