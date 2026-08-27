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Кобзистий: У матчі проти Греції вийдемо показувати свою гру

Руслан Травкін — 27 серпня 2026, 18:55
Кобзистий: У матчі проти Греції вийдемо показувати свою гру
Олександр Кобзистий
ФБУ

Збірна України з баскетболу в Ризі провела тренування на "Xiaomi-Arena" напередодні матчу з національною командою Греції.

Форвард "синьо-жовтих" Олександр Кобзистий в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, чого очікує від цього поєдинку.

"Настрій бойовий, як завжди. Будемо виходити, щоб показати свою гру, свій найкращий баскетбол.

Особливих очікувань не будую. Просто вийду на паркет і буду грати на максимум, віддавати всього себе.

Вони хороша команда, ми всі це знаємо. Сьогодні та вчора дивилися відео, вивчали їх, знаємо всіх гравців – хто що може зробити. Але ми вийдемо грати у свій баскетбол".

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Олександр додає, що поразки від Румунії та Португалії для греків не стануть додатковою мотивацією, адже кожен баскетболіст завжди прагне грати на перемогу.

"Як сказати. Я – баскетболіст. Завжди виходиш на паркет і хочеш перемогти. Без різниці, з ким ти граєш чи грав.

Так, вони програли два матчі. Я впевнений, що це їх дратує, вони думають про це. У них буде бажання довести, що то була випадковість. Але, гадаю, у них і так вдосталь мотивації, як і в нас. На кону вихід на чемпіонат світу".

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Збірна України у межах підготовки до серпневого "вікна" відбору провела товариські матчі з Арізона Вайлдкетс (85:107) та збірною Латвії (84:82).

"Головне, що зробили висновки з кожного матчу. Арізоні програли підбирання. Вони були активнішими в нападі та захисті.

Проти Латвії гра була близькою. Особисто мені вона дозволила набратися досвіду.

Після матчу ми переглядали відео, розбиралися, де і що треба підправити. Тренери нам вказали, де ми чудово себе проявили, а також на недоліки в нашій грі".

Кобзистий кілька років перебував у структурі команди Мега Баскет, яка виступає в Адріатичній лізі. Зокрема, йому вдалося пограти разом із кількома гравцями збірної Чорногорії – наступного суперника "синьо-жовтих".

"Я бачив розширений список збірної Чорногорії, там є хлопці, з якими я грав у Мега Баскет або проти яких грав. Я їх знаю, хороші баскетболісти.

У Сербії запам'ятався складний період тренувань. Там жорсткі тренування, багато бігу, експресивні тренери, команди не соромляться грати у "брудний" баскетбол".

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