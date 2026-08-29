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Україна завдяки перемозі над Грецією зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці відбору на ЧС-2027

Руслан Травкін — 29 серпня 2026, 00:26
Україна завдяки перемозі над Грецією зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці відбору на ЧС-2027
ФБУ

Збірна України з баскетболу зберегла за собою другу позицію в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027.

"Синьо-жовті" здолали збірну Греції (82:76). Тепер у команди Айнарса Багатскіса 5 перемог при 2 поразках.

Подібний результат має збірна Іспанії, яка сенсаційно на власному паркеті поступилася команді Португалії – 89:95.

Ще в одному матчі групи збірна Грузії при домашніх трибунах не залишила шансів чорногорцям – 101:74.

Відбір на ЧС-2027. Група I. Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, наступним суперником збірної України будуть чорногорці. Гра відбудеться у понеділок, 31 серпня. Старт – 21:30. 

На чемпіонат світу кваліфікуються команди, які фінішують у трійці найкращих. 

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