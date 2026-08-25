Україна – Греція: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2027

У п'ятницю, 28 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу проведе свій перший матч у рамках другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027. Першим суперником для колектива Айнарса Багатскіса стане збірна Греції.

Гру відбудеться на "Xiaomi Arena" в Ризі, Латвія. Номінальним господарем паркету буде збірна України, яка проводить домашні міжнародні матчі через повномасштабне вторгнення РФ за кордоном.

На думку букмекерів, грецька команда є фаворитом на перемогу. За оцінками GGBET, на успіх бронзового призера Євробаскета-2025 можна поставити з коефіцієнтом 1.48. Звитяга збірної України – 2.53. Нічия в основний час оцінюється в 14.88.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 20:30 25 серпня та можуть змінюватися.

28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Грузії разом із GGBET!

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