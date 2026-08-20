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Лень не зіграє у серпневих матчах за збірну України у відборі на ЧС-2027

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 11:21
Лень не зіграє у серпневих матчах за збірну України у відборі на ЧС-2027
Олексій Лень
БК Реал Мадрид

Олексій Лень не зможе зіграти за збірну України в матчах відбору на чемпіонат світу-2027, які відбудуться у серпні.

Про це повідомляє ФБУ.

33-річний центровий вперше за тривалий час потрапив до розширеної заявки команди. Проте він усе ж таки пропустить поєдинки через травму, яку отримав наприкінці клубного сезону у складі Реала.

Зазначається, що Лень влітку розпочав процес відновлення, але не встиг його завершити до старту тренувального табору "синьо-жовтих". Баскетболіст висловив бажання зіграти у складі збірної в наступних вікнах кваліфікації чемпіонату світу, за яку не виступав з відбору до ЧС-2023.

Нагадаємо, що на першому етапі кваліфікації Україна посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 28 серпня у Ризі, де прийматимуть Грецію, а 31 серпня зіграють на виїзді проти Чорногорії.

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