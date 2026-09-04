Київ-Баскет підписав американського центрового

Київ-Баскет оголосив про підписання американського центрового Едді Ханта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіст уже має досвід виступів в українській Суперлізі. У сезоні-2024/2025 Хант захищав кольори криворізького Кривбаса, де набрав 9,1 очка і зробив 6,4 підбору та 1,5 передачі в середньому за гру.

Нагадаємо, напередодні Київ-Баскет оголосив про підписання американського захисника Кема Кларді.

Раніше столичний клуб підписав форварда Прикарпаття-Говерли Мар'яна Рудого. Водночас нещодавно команду залишив Михайло Бублик.