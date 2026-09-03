Київ-Баскет оголосив про трансфер першого легіонера у сезоні 26/27

Київ-Баскет оголосив про підписання американського захисника Кема Кларді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зауважимо, що це перший легіонер, який доєднався до київського колективу у цьому сезоні. Окрім того, Кларді підписав перший професійний контракт із клубом.

Раніше 24-річний баскетболіст виступав у студентському баскетболі (NCAA), захищаючи кольори таких команд, як UTEP Miners та Sul Ross State Lobos. У кампанії 24/25 він відіграв 27 матчів, у яких продемонстрував середню результативність 14,37 очка.

Нагадаємо, що напередодні Київ-Баскет підписав форварда Прикарпаття-Говерли Мар'яна Рудого. Водночас нещодавно столичний клуб залишив Михайло Бублик.