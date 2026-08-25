Київ-Баскет підписав чемпіона України з баскетболу 3х3

Київ-Баскет оголосив про перехід форварда Прикарпаття-Говерли Мар'яна Рудого.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований на сезон-2026/27, фінансові деталі не розголошуються.

У минулому сезоні 22-річний Рудий взяв участь у шести матчах за івано-франківський клуб, в середньому набираючи 2.5 очка та 1.5 підбирання.

Нападник вже встиг зігратися з новим партнером по команді Іллею Кабацюрою — цими вихідними вони разом вибороли титул чемпіонів України з баскетболу 3х3.

Раніше столичний клуб оголосив про підписання контрактів з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе, Данилом Марківим і Назаром Холодом, а також форвардами Богданом Малічем, Іллею Кабацюрою, Дмитром Лихоєм.