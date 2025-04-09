Визначилися символічна збірна та MVP першого раунду плейоф Суперліги

Федерація баскетболу України визначила найкращих гравців першого раунду плейоф Суперліги України.

Так, MVP було визнано форварда Дніпра Станіслава Тимофеєнка, який допоміг своїй команді пройти Прикарпаття-Говерлу, продемонструвавши при цьому історичну гру в другому матчі серії.

Тимофеєнко в домашній грі записав до активу 36 очок, реалізувавши 14 з 14 двоочкових кидків (14/15 з гри, 8/9 штрафні). В активі Станіслава також 7 підбирань, 7 передач та 3 перехоплення. Рейтинг ефективності Тимофеєнка становив 49 балів.

Ба більше, Станіслав показав третій кращий показник індивідуального рейтингу ефективності за всю історію Суперліги, встановив новий рекорд ефективності за всю історію плейоф турніру, оновив поточний рекорд сезону за цим показником, а також повторив рекорд результативності в сезоні 2024/25.

Символічна п'ятірка 1/4 фіналу Суперліги

Михайло Горобченко (Дніпро) – 13.5 очка, 9.5 передачі, 4.0 підбирання (РЕ 21.5)

Єгор Сушкін (Київ-Баскет) – 21.0 очка, 6.5 підбирання, 4.0 перехоплення, 3.0 передачі (РЕ 23.0)

Сі Джей Вільямсон (Рівне) – 15.0 очка, 6.5 підбирання, 3.0 передачі, 1.5 блок-шота (РЕ 23.5)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 27.5 очка, 9.0 підбирання, 5.0 передачі (РЕ 37.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) – 11.0 очка, 7.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 12.5)

Нагадаємо, 8 березня визначилися півфінальні пари плейоф Суперліги-2024/25

БК Рівне в результаті розгромної перемоги над БК Запоріжжя вийшов до півфіналу, де він зустрінеться з Київ-Баскетом. Столичний колектив у свою чергу пройшов Старий Луцьк.

В іншому півфіналі відбудеться протистояння Дніпра та Черкаських Мавп: дніпряни не помітили Говерлу, а черкаський клуб впорався з Кривбасом.