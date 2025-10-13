Визначилися MVP та символічна п'ятірка другого тижня Суперліги

Центровый Черкаських Мавп Андрій Агафонов визнаний MVP другого тижня регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

В першій грі проти господарів майданчика Ніко-Баскета (86:81) Агафонов набрав 22 очка, зробив 7 передач, 4 підбирання, 2 блок-шота та 1 перехоплення (РЕ 26), а в грі проти Кривбаса (86:78) записав до активу 17 очок, 12 підбирань, 6 передач та 3 перехоплення (РЕ 32), допомішли своєй команді здобути дві перемоги.

Також було оголошено символічну п’ятірку

Лєв Кошеватський (Черкаські Мавпи, 2 матчі) – 18.0 очка, 6.5 передачі, 3.5 перехоплення, 3.0 підбирання (РЕ 18.5)

Єгор Сушкін (Київ-Баскет, 2 матчі) – 19.5 очка, 8.0 передачі, 6.5 підбирання (РЕ 23.5)

Ігор Клімов (Харківські Соколи, 2 матчі) – 17.0 очка, 3.5 підбирання, 1.5 перехоплення (РЕ 14.5)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 1 матч) – 18 очок, 7 підбирань, 5 передач (РЕ 24)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 2 матчі) –19.5 очка, 8.0 підбирання, 6.5 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 29.0)

Нагадаємо, 12 жовтня, в межах другого дня другого ігрового тижня Суперліги України сезону-2025/26 відбулося 5 матчів.