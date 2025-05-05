Попович: Я більше не тренер Сан-Антоніо, тепер я бос

Вже ексголовний тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович вперше виступив на публіці після оголошення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 5 травня, відбулася пресконференція, під час якої Попович передав "факел" керування командою своєму наступнику Мітчу Джонсону.

passing of the torch 🤝 pic.twitter.com/tjmR9v1Qj2 — San Antonio Spurs (@spurs) May 5, 2025

Говорячи про своє здоров'я, легенда зізнався, що йому вже краще, але цього все одно недостатньо, щоб він міг повернутися. Саме через це було прийняте рішення про перехід до роботи у фронт-офісі.

"Я ніколи не зможу висловити свою вдячність, яку я маю до багатьох людей, які піклуються про організацію, надсилають мені свої думки, молитви тощо, відколи у мене стався інсульт. З кожним днем ситуація покращується, але цього недостатньо для того, що ми плануємо, тому прийшов час щось змінювати. Це наша мета, переконатися, що ми продовжимо свою справу. Я зроблю все можливе, щоб допомогти Мітчу в майбутньому", – сказав Попович.

Перш ніж передати слово новому головному тренеру, Попович зняв із себе куртку, під якою була футболка з написом "El Jefe" (з іспанської – бос).

"Я більше не тренер, я Ель Хефе".

"I'm no longer a coach. I'm El Jefe."



- Gregg Popovich



pic.twitter.com/FgNGuta1JR — NBACentral (@TheDunkCentral) May 5, 2025

Увесь цей час п'ятиразового чемпіона НБА буквально підтримували легенди "шпор" Тім Данкан та Ману Джинобілі – було візуально помітно, наскільки важко даються рухи Поповичу, який в листопаді минулого року переніс інсульт.

"Тіммі і Ману були тут на всіх моїх заняттях. Вони кажуть, що це тому, що люблять мене і хочуть бути поруч на випадок, якщо я впаду, і хочуть мене підхопити, і тому подібне. Я називаю це відплатою. Вони дають реабілітологам нові ідеї, що зі мною робити. Вони нікого не обманюють".

Грегг Попович провів на посаді головного тренера Сан-Антоніо Сперс 29 сезонів. За цей час він привів команду до п'яти чемпіонських титулів. До Поповича франшиза з Техасу жодного разу не ставала володарем Кубку Ларрі О'Браєна.

Раніше стало відомо, що найгірший клуб НБА минулого регулярного сезону вирішив продовжити контракт зі своїм головним тренером.