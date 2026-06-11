Нью-Йорк Нікс із найбільшим камбеком в історії фіналів обіграв Сперс на домашній арені

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" відбувся четвертий матч фіналу НБА сезону-2026/27 між Нікс та Сперс.

Перемогу здобули господарі з рахунком 107:106, хоча після першої половини програвали аж 27 очок.

Баскетбол – НБА-2026/27

Фінал, 4 гра, 11 червня

Нью-Йорк Нікс – Сан-Антоніо Сперс 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16)

Гості стартували дуже солідно. Після перших 12 хвилин їхня перевага складала 19 очок, а за другу чверть вони додали ще 8. Максимальна перевага техаців була "+29".

У другій половині команда Майка Брауна поступово скорочувала відрив. За кілька хвилин до кінця рахунок став рівний – 95:95.

Молоді Сперс, схоже, остаточно "попливли". При нападі робили дикі помилки та втрачали м'яч.

Кінцівку краще провели гравці Нью-Йорка, що й дозволило їм виграти матч, зробивши найбільший камбек в історії фінальних серії.

Biggest comebacks in NBA Finals history:



29 PTS - Knicks vs. Spurs (tonight)

24 PTS - Celtics vs. Lakers (2008)

20 PTS - Rockets vs. Magic (1995)

15 PTS - Mavericks vs. Heat (2011)

13 PTS - Thunder vs. Heat (2012)



ARE YOU KIDDING ME pic.twitter.com/rmuix2mqu9 — Onyx (@OnyxOdds) June 11, 2026

Тепер для завоювання чемпіонства Нікс треба виграти всього одну гру.