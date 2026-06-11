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Нью-Йорк Нікс із найбільшим камбеком в історії фіналів обіграв Сперс на домашній арені

Руслан Травкін — 11 червня 2026, 06:47
Нью-Йорк Нікс із найбільшим камбеком в історії фіналів обіграв Сперс на домашній арені
x.com/nyknicks

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" відбувся четвертий матч фіналу НБА сезону-2026/27 між Нікс та Сперс.

Перемогу здобули господарі з рахунком 107:106, хоча після першої половини програвали аж 27 очок.

Баскетбол – НБА-2026/27
Фінал, 4 гра, 11 червня

Нью-Йорк Нікс – Сан-Антоніо Сперс 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16)

Гості стартували дуже солідно. Після перших 12 хвилин їхня перевага складала 19 очок, а за другу чверть вони додали ще 8. Максимальна перевага техаців була "+29".

У другій половині команда Майка Брауна поступово скорочувала відрив. За кілька хвилин до кінця рахунок став рівний – 95:95.

Молоді Сперс, схоже, остаточно "попливли". При нападі робили дикі помилки та втрачали м'яч. 

Кінцівку краще провели гравці Нью-Йорка, що й дозволило їм виграти матч, зробивши найбільший камбек в історії фінальних серії.

Тепер для завоювання чемпіонства Нікс треба виграти всього одну гру. 

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Нью-Йорк Нікс

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