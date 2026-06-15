Нестримний Брансон, помста Брауна і Трамп – "чорна мітка": чому Нікс перемогли Сперс у фіналі НБА

Фінальна серія НБА сезону-2025/26 завершилася перемогою Нью-Йорк Нікс над Сан-Антоніо Сперс із рахунком 4:1. Представники Східної конференції виграли серію досить переконливо, хоча окремі матчі змушували їхніх уболівальників добряче понервувати.

Які виклики подолали ньюйоркці, хто став головним героєм протистояння та чому техасцям не вдалося повторити успіх тандему Тім Данкан – Девід Робінсон зразка 1999 року, коли у фіналі зустрічалися ці ж франшизи, – далі в матеріалі.

Брансон – головна причина тріумфу

Лікті зараз кусають не лише в Сан-Антоніо, а й в іншому місті Техасу – Далласі. На драфті 2018 року Маверікс обрали Луку Дончича, а 33-м піком другого раунду знайшли Джейлена Брансона.

Захисник провів три роки у Вілланові – одній з найсильніших баскетбольних програм NCAA. Його не обрали високо через низку факторів: невеликий зріст, обмежений захист та співвідношення втрат до результативних передач.

Утім, історія НБА знає чимало прикладів, коли недооцінені гравці, обрані в другому раунді, ставали зірками: Дреймонд Грін, Гілберт Аренас, Пол Міллсеп, Ману Джінобілі та інші.

У фіналі Брансон остаточно перейшов від звання "зірка" до статусу "суперзірка". Він брав на себе кидки у вирішальні моменти, стягував захист суперника, не боявся йти під кільце, де на нього чекав Віктор Вембаньяма, який буквально був вищий на дві голови.

Brunson G1… 30 pts, 3 reb, 2 ast

Brunson G2… 20 pts, 5 reb, 6 ast, 5 stl

Brunson G3… 32 pts, 5 reb, 5 ast

Brunson G4… 36 pts, 5 reb, 7 ast, 3 stl

Brunson G5… 45 pts, 3 reb, 3 ast, 2 stl



Best player in New York Knicks history.

& it’s not even close. — Sam Block (@theblockspot) June 14, 2026

Кульмінацією стала п'ята гра серії: Брансон набрав 45 із 94 командних очок. Більше у вирішальному матчі чемпіонської серії набирали лише Янніс Адетокумбо та Боб Петтіт.

Jalen Brunson's 45 points in Game 5 to lead the Knicks to the title are tied with Michael Jordan for the 3rd-most in a Finals-clinching win in NBA history! pic.twitter.com/isxN7yxK09 — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 14, 2026

Цілком закономірно, що саме він отримав нагороду MVP фіналу. До речі, Брансон став лише четвертим гравцем зростом не вище 188 см, якому вдалося здобути цю відзнаку.

Jalen Brunson is the fourth player listed at 6'2" or shorter to win NBA Finals MVP, joining:



🏀 Stephen Curry (2022)

🏀 Tony Parker (2007)

🏀 Isiah Thomas (1990)



Heart over height ❤️ pic.twitter.com/Y61N17QpVS — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 14, 2026

Цікавий факт: ще у Вілланові його партнерами були Джош Гарт і Мікал Бріджес – нині всі троє стали ключовими фігурами чемпіонського Нью-Йорка.

From Nova to Nueva York 🤝



Jalen Brunson, Mikal Bridges, & Josh Hart are the 1st teammate trio to win both an NCAA title (2016 Villanova) & an NBA title (2026 Knicks), pic.twitter.com/stwQW2b9MG — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 14, 2026

"М'який" Таунс показав міць

Карл-Ентоні Таунс недаремно був обраний під першим номером драфту 2015 року. Домініканський центровий від самого початку мав потужний атакувальний арсенал, а з роками лише розширив його: гра спиною до кошика, середній кидок, стабільний триочковий (від 35% у перших сезонах до майже 40% у наступні роки).

Головною претензією до Таунса завжди залишався захист. Саме тому Міннесота свого часу віддала чимало активів за Руді Гобера, намагаючись компенсувати слабкі сторони КАТа. Зрештою "вовки" вирішили змінити курс і відправили Таунса до Нью-Йорка в обмін на Джуліуса Рендла та Донте Дівінченцо.

У фінальній серії проти Сперс Таунс несподівано став одним із ключових чинників стримування Вембаньями. Загалом 30-річний бігмен був найкращим у команді за показником "плюс-мінус": +14 у першому матчі, +11 у другому, +6 у третьому та +17 у четвертому.

Highest plus/minus in a single postseason in NBA history:



1. Karl-Anthony Towns: +258 (2026)

2. Steph Curry: +244 (2017)

3. Jalen Brunson: +234 (2026)

4. Draymond Green: +227 (2017)

5. Kobe Bryant: +213 (2001)

6. LeBron James: +210 (2016)

7. Kevin Durant: +206 (2018) pic.twitter.com/Xw6e5lEEtv — Tommy Beer (@TommyBeer) June 14, 2026

Навіть у невдалому для себе п'ятому поєдинку, де він набрав лише 2 очки та допустив 5 втрат за 23 хвилини, Таунс зібрав 10 підбирань і допоміг команді контролювати щит.

Окремо варто згадати його вирішальний дотик до м'яча у четвертій грі, який змінив напрям атаки Сперс у заключному володінні. Саме цей епізод став своєрідним "тіньовим флеш-роялем" усієї серії.

Karl-Anthony Towns TIPPED the ball on the final inbound to help get the stop and seal the win pic.twitter.com/NFH6f2xhzY — Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) June 11, 2026

Майк Браун та його миттєвий вплив

Сьогодні нікого не дивують головні тренери молодші за 40 років: Джо Мазулла, Вілл Гарді, Мітч Джонсон, Марк Дейно. Двоє з них уже мають чемпіонські персні, а Джонсон був за крок від цього.

Проте ще у 2005 році Клівленд довірився 35-річному Майку Брауну – і це було доволі сміливе рішення. Кавальєрс не виходили до плейоф шість років, але під керівництвом молодого тренера повернулися туди вже в перший сезон, а у 2007-му дісталися фіналу НБА.

Тоді Клівленд поступився саме Сан-Антоніо з рахунком 0:4. Тож нинішній фінал став для Брауна ще й особистою історією реваншу.

Full circle 👏



In 2007, Mike Brown lost the Finals to the Spurs. Nineteen years later, he beats San Antonio to deliver the Knicks their first championship in 53 years 🙌 pic.twitter.com/BP6X4D3URX — ESPN (@espn) June 14, 2026

Тепер наставник Нікс приєднався до когорти чемпіонських тренерів. Причому команду він очолив менше року тому. Це його перший титул як головного тренера, але раніше він уже здобував чотири персні в ролі асистента: у 2017, 2018 та 2022 роках у штабі Стіва Керра в Голден Стейт, а свій перший трофей виграв ще у 2003 році, працюючи помічником… у Сан-Антоніо.

Не варто забувати й про індивідуальні досягнення Брауна – нагороду "Тренер року" він отримував у 2007 та 2023 роках. І хоча фахівець працює в НБА ще з середини 1990-х, йому лише 56 років.

F*** the picks

Окрім Брансона та Таунса, у розпорядженні Майка Брауна були ще й Мікал Бріджес, Джош Гарт, О Джі Анунобі, Лендрі Шемет, Джордан Кларксон, Мітчелл Робінсон та Хосе Альварадо.

Mike Brown is 56.

Clarkson is 34.

Hart is 31.

KAT is 30.

Brunson is 29.

Bridges is 29.

Shamet is 29.

Alvarado is 28.

Mitch is 28.

OG is 28.



Knicks were a team full of grown men.

& they played like it. — Sam Block (@theblockspot) June 14, 2026

Загалом усі ключові гравці Нікс перебувають у баскетбольному праймі та мають величезний досвід виступів у НБА. Більшість із них без проблем виконували б важливі ролі практично в будь-якій претендентській франшизі ліги.

Нью-Йорк регулярно критикували за те, що в гонитві за посиленням складу клуб постійно розлучався з драфт-піками.

Після чемпіонської гри Джош Гарт сказав:

"Це неймовірне відчуття – бути тут і тримати в руках трофей. Забудьте про піки. Забудьте про них, народ! Ми перемогли!"

Його підтримав Мікал Бріджес:

"Що ви там говорили про драфт-піки? Все це просто неймовірно. Тож так – до біса ці ваші піки!" (в оригіналі – F*** the picks!)

І справді, в останні роки фронт-офіс Нью-Йорка працював надзвичайно агресивно. Саме через обміни до команди приєдналися Таунс, Гарт, Бріджес, Анунобі та Альварадо.

За них, окрім Джуліуса Рендла, Ар Джей Барретта та Донте Дівінченцо, клуб віддав значний пакет драфтових активів: пік першого раунду-2023 (Кріс Мюррей, Портленд), пік другого раунду-2024 від Детройта (Джонатан Могбо, Торонто), пік першого раунду-2025 від Детройта (Йоан Беранже, Міннесота), пік першого раунду-2025 від Мілуокі (Нолан Траоре, Бруклін), власний пік першого раунду-2025 (Бен Сараф, Бруклін), кілька піків другого раунду, а також піки першого раунду 2027, 2029 та 2031 років.

Як показав результат, жоден із цих активів не гарантував появи гравця, здатного стати настільки важливим елементом чемпіонського ростера. Звісно, Нікс могли б використати ці вибори для підсилення складу на власний розсуд і, можливо, молодий гравець би відразу став би бойовою одиницею, але коли ти вперше з 1973 року стаєш чемпіоном НБА, такі розмови швидко відходять на другий план.

Тож так – F*** the picks.

Чому Сан-Антоніо не став чемпіоном

Тім Данкан завоював свій перший із п'яти чемпіонських титулів уже на другий сезон після дебюту в НБА.

Багато хто забуває, що Сперс середини 90-х були доволі міцною командою. Право першого вибору на драфті вони отримали лише через масштабну епідемію травм.

Данкан приєднався до колективу, де вже виступав Девід Робінсон, був дворазовий (1993, 1996) учасник Матчу всіх зірок Шон Елліотт, а також гравці у розквіті сил – Ейвері Джонсон та Маріо Еллі. Крім того, у складі був четвертий номер драфту-1997 Антоніо Деніелс, який хоча й не виправдав очікувань (7,6 очка та 3,4 передачі в середньому за кар'єру), але тоді залишався молодим і перспективним гравцем.

А на лаві запасних важливі ролі виконували Стів Керр та Вілл Пардью, які до цього стали частиною знаменитого трипіту (1996-1998) Чикаго Буллз на чолі з Майклом Джорданом і Скотті Піппеном.

У Віктора Вембаньями ситуація була зовсім іншою. Поруч із ним грали 21-річний Стефон Касл, 20-річний Ділан Гарпер, 20-річний Картер Браянт та лише трохи старші Келдон Джонсон і Девін Васселл. До приходу француза вони були лідерами команди, яка перебувала серед аутсайдерів Західної конференції. Та й самому Вембаньямі лише 22 роки.

Victor Wembanyama in the 4th quarter of the NBA Finals:



7.8 PPG

34.3% FG

25.0% 3PT

72.2% FT

-20 +/-



He scored 5 points in Game 4 and 3 points in Game 5. pic.twitter.com/oqXCzI9Gqc — Yahoo Fantasy Sports (@YahooFantasy) June 14, 2026

Саме брак досвіду часто давався взнаки у вирішальні моменти. В останніх чвертях матчів лідер Сперс помітно нервував, поспішав із рішеннями та припускався нетипових помилок.

На папері в команди була друга зірка. Проблема в тому, що лише на папері.

Провал Фокса

Статистика Фокса: 24 із 80 з гри (30% реалізації), 7 із 28 триочкових (25% реалізації), блок-шот від Анунобі за 13 секунд до сирени за рахунку +1 на користь Нікс в одному з поєдинків та й загальні 12,6 очка за матч при 2,6 втрати протягом серії.

Це явно не ті показники, яких очікують від баскетболіста, який підписав контракт на понад 200 мільйонів доларів за чотири роки.

Total 4th quarter stats in the NBA Finals for De’Aaron Fox:



FG: 5-19

2P: 3-12

3P: 2-7

14 points

4 assists

5 turnovers — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) June 14, 2026

Особливо сильно захисник просідав у четвертих чвертях. У ключові відрізки він практично зникав із нападу й не давав команді необхідного імпакту.

Обміняти його буде непросто, адже цією серією Де'Арон серйозно знизив власну ринкову вартість. Водночас для подальшого розвитку молодих гравців та майбутніх кадрових маневрів Сперс доведеться шукати можливості для розвантаження платіжної відомості.

Досвід тренера

Мітч Джонсон не впорався з тиском фіналу.

Перед матчами він чудово готував команду. Проблеми починалися вже по ходу гри. Наставник не завжди вчасно реагував на зміни ситуації на майданчику, запізнювався з тайм-аутами, ротаціями та тактичними корективами.

There have been 48 total 5-game spans by teams in NBA history (reg or post) where they led by 8+ points at the end of the first quarter in all 5.



In 47 of the 48, the team had a winning record over the 5 games.



All except the Spurs in the 2026 NBA Finals.



They went 1-4. pic.twitter.com/86Wd5HtCHr — OptaSTATS (@OptaSTATS) June 14, 2026

У кожному матчі серії Сперс здобували перевагу щонайменше у 8 очок уже в першій чверті. За всю історію НБА 47 команд на відрізку з п'яти матчів фінальної серії мали подібне досягнення. Усі вони завершували такі серії з позитивним балансом перемог – щонайменше 3:2. Техасці ж стали винятком і програли 1:4.

Загалом характер поразок Сан-Антоніо дивував. Команда регулярно контролювала хід зустрічей, але не могла довести справу до кінця. Чемпіонські колективи зазвичай таких можливостей не відпускають. Саме тому кубок Ларрі О'Браєна зрештою підняли гравці та тренери Нью-Йорка, які в найважчі моменти не втрачали концентрації.

Spurs led game 1 by 14 points



Spurs led game 2 by 12 points



Spurs led game 3 by 12 points



Spurs led game 4 by 29 points



Spurs led game 5 by 16 points — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 14, 2026

Окремої згадки заслуговує і кумедний статистичний збіг. Єдиний матч цього фіналу, який програли Нікс, відбувся саме тоді, коли на трибунах "Медісон Сквер Гарден" був присутній Дональд Трамп.

Best point differential, NBA Playoff history:



1⃣ 2025-26 New York Knicks (+283)

2⃣ 2016-17 Golden State Warriors (+230)

3⃣ 2013-14 San Antonio Spurs (+214)

4⃣ 2017-18 Golden State Warriors (+210)

5⃣ 1986-87 Los Angeles Lakers (+205)



The greatest playoff run... ever? 🏆 pic.twitter.com/PEWKW1XhwD — DraftKings (@DraftKings) June 14, 2026

До цього Нью-Йорк мав серію з 13 перемог поспіль. Причому багато з них були здобуті з розгромним рахунком, що дозволило команді встановити рекордний показник різниці "плюс-мінус" в історії плейоф НБА. Після тієї поразки Нікс виграли ще два матчі та оформили чемпіонство.

Тож, можливо, в Нікс і справді варто уважніше ставитися до списку гостей.