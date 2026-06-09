Дует із Сан-Антоніо встановив історичний рекорд фіналів НБА

Гравці Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма та Стефон Касл переписали історію НБА, встановивши віковий рекорд.

Про це повідомляє ESPN.

Вони стали найрезультативнішими баскетболістами у складі своєї команди в третьому матчі фінальної серії НБА проти Нью-Йорка. Зіркові гравці у цьому поєдинку набрали 32 та 23 очка відповідно.

Вембаньяма (22 роки 155 днів) і Касл (21 рік 219 днів) – відтепер наймолодша пара гравців за середнім віком в історії НБА, де обидва набрали по 20+ очок в матчі фінальної серії. Вони не тільки стали рекордсменами, а й допомогли "Сперс" виграти матч з рахунком 115:111.

Поки "Нікс" продовжують вести в серії (2:1). Наступне їхнє очне протистояння відбудеться 11 червня та розпочнеться о 3:30 за київським часом.