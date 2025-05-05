Тренер Юти Михайлюка отримав від клубу новий багаторічний контракт

Юта Джаз та Вілл Харді погодили багаторічне продовження контракту, за яким тренер очолюватиме команду до літа 2031 року.

Про це організація із Солт-Лейк-Сіті повідомила на сайті НБА.

Після завершення регулярного сезону підійшов до кінця термін дії попередньої угоди сторін. Попри статус найгіршої команди кампанії-2024/25, фронт-офіс Юти вирішив продовжити співпрацю, давши наставнику новий шестирічний контракт.

"Мені дуже приємно, для мене це честь. Це неймовірна франшиза. Важко пояснити відчуття того, що я братиму участь у наступній фазі нашого процесу. Такі моменти дуже сюрреалістичні. Я дуже схвильований", – сказав Харді.

We have extended head coach Will Hardy 💜🏔️



“I’m humbled and honored. This is an incredible franchise. To be able to be committed to the next phase of our process is hard to explain.”#TakeNote

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37-річний американець очолив Юту перед сезоном-2022/23. За три сезони на чолі команди він здобув 85 перемог за 161 поразки, жодного разу не потрапивши в плейоф.

У першому сезоні Харді Джаз виграли 37 ігор, у другому – 31, а в цьому – лише 17, що є найгіршим показником в історії франшизи і найгіршим показником в НБА в цьому сезоні.

Негласним завданням Харді в цьому сезоні був танкінг. Через це команда грала в основному молодими виконавцями, а Святослав Михайлюк не отримував регулярного ігрового часу. Юта сподівається виграти лотерею драфту НБА, щоб обрати Купера Флегга на драфті в червні.

Варто зазначити, що до роботи з Ютою Вілл Харді був асистентом тренера в Бостоні та Сан-Антоніо. Він працював помічником Грегга Поповича, який нещодавно завершив тренерську кар'єру.