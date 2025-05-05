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Тренер Юти Михайлюка отримав від клубу новий багаторічний контракт

Олексій Погорелов — 5 травня 2025, 20:11
Вілл Харді
Вілл Харді
НБА

Юта Джаз та Вілл Харді погодили багаторічне продовження контракту, за яким тренер очолюватиме команду до літа 2031 року.

Про це організація із Солт-Лейк-Сіті повідомила на сайті НБА.

Після завершення регулярного сезону підійшов до кінця термін дії попередньої угоди сторін. Попри статус найгіршої команди кампанії-2024/25, фронт-офіс Юти вирішив продовжити співпрацю, давши наставнику новий шестирічний контракт.

"Мені дуже приємно, для мене це честь. Це неймовірна франшиза. Важко пояснити відчуття того, що я братиму участь у наступній фазі нашого процесу. Такі моменти дуже сюрреалістичні. Я дуже схвильований", – сказав Харді.

37-річний американець очолив Юту перед сезоном-2022/23. За три сезони на чолі команди він здобув 85 перемог за 161 поразки, жодного разу не потрапивши в плейоф.

У першому сезоні Харді Джаз виграли 37 ігор, у другому – 31, а в цьому – лише 17, що є найгіршим показником в історії франшизи і найгіршим показником в НБА в цьому сезоні.

Негласним завданням Харді в цьому сезоні був танкінг. Через це команда грала в основному молодими виконавцями, а Святослав Михайлюк не отримував регулярного ігрового часу. Юта сподівається виграти лотерею драфту НБА, щоб обрати Купера Флегга на драфті в червні.

Варто зазначити, що до роботи з Ютою Вілл Харді був асистентом тренера в Бостоні та Сан-Антоніо. Він працював помічником Грегга Поповича, який нещодавно завершив тренерську кар'єру.

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