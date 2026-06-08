Квитки на матчі фіналу НБА в Нью-Йорку коштуватимуть 162 тисячі доларів

Щоб потрапити на останні два матчі фіналу НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс, потрібно заплатити мінімальну суму від 7 з половиною тисяч доларів.

Про це повідомляє The Athletic.

7 517 доларів – це сума, за яку можна купити квиток у найдальшій секції "Медісон-Сквер Гарден" – 413-й. Якщо відвідувачеві захочеться подивитися гру на перших рядах, секції 12D, потрібно сплатити 102 тисячі доларів.

Є окремі пакети із чотирьох таких білетів у ряду А в секції 11D, вони коштують дешевше разом – 651 тисячу доларів, якщо брати окремо, то ціна складатиме 162 944 долари за кожен білет.

"Це рівень попиту, який, по суті, є безпрецедентним для матчів регулярного сезону НБА чи навіть для більшості матчів плейоф", – зазначив представник компанії StubHub, яка займається продажем квитків . Представник організації зазначає, що попит на фінал НБА аналогічний Супербоулу.

Атакувальний захисник нью-йоркської команди Джош Харт назвав ситуацію з цінами на квитки абсурдом (його слова передає New York Post).

"Мені б хотілося, щоб ціни на квитки не були такими шаленими, як зараз. Мені здається, що багато людей, які дуже довго чекали на цей момент, на жаль, не зможуть потрапити на стадіон, адже найдешевший квиток коштує 7 000 або 8 000 доларів. Це просто абсурд".

Нагадаємо, що третій матч фіналу НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо відбудеться 9 червня. Старт зустрічі запланований о 03:30 (за київським часом). Додамо, що перші дві гри фіналу закінчилися перемогами Нікс із рахунком 105:95 та 105:104 відповідно.

Як зазначається, Дональд Трамп стане першим президентом Америки, який відвідає фінал Національної баскетбольної асоціації. За словами політика, він є давнім вболівальником Нікс, проте не відвідував матчі нью-йоркської команди із 1999-го року. Через його прихід на "Медісон-Сквер Гарден" будуть посилені заходи безпеки.