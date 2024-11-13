Легендарний тренер НБА переніс інсульт

Головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації Сан-Антоніо Грегг Попович 2 листопада переніс інсульт.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.

Очікується, що він повністю одужає, проте точних термінів повернення 75-річного фахівця поки що не визначено.

Наразі командою керує Мітч Джонсон, який входив у список його асистентів.

Попович очолив Сперс ще 1996 року. Під його керівництвом Сан-Антоніо провів 2216 матчів (1391-825, 62,8% перемог). Фахівець 5 разів приводив команду до перемоги в НБА.

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a mild stroke on Nov. 2. He is expected to make a full recovery and a timeline for return has not been determined. pic.twitter.com/FK6VMC1B57 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2024

Нагадаємо, у матчах Кубку НБА Голден Стейт переміг Даллас, а Бостон поступився Атланті.