Легендарний тренер НБА переніс інсульт
Грегг Попович
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Головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації Сан-Антоніо Грегг Попович 2 листопада переніс інсульт.
Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.
Очікується, що він повністю одужає, проте точних термінів повернення 75-річного фахівця поки що не визначено.
Наразі командою керує Мітч Джонсон, який входив у список його асистентів.
Попович очолив Сперс ще 1996 року. Під його керівництвом Сан-Антоніо провів 2216 матчів (1391-825, 62,8% перемог). Фахівець 5 разів приводив команду до перемоги в НБА.
Нагадаємо, у матчах Кубку НБА Голден Стейт переміг Даллас, а Бостон поступився Атланті.