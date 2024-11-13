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Легендарний тренер НБА переніс інсульт

Руслан Травкін — 13 листопада 2024, 20:04
Легендарний тренер НБА переніс інсульт
Грегг Попович
x.com/ShamsCharania

Головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації Сан-Антоніо Грегг Попович 2 листопада переніс інсульт.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.

Очікується, що він повністю одужає, проте точних термінів повернення 75-річного фахівця поки що не визначено.

Наразі командою керує Мітч Джонсон, який входив у список його асистентів.

Попович очолив Сперс ще 1996 року. Під його керівництвом Сан-Антоніо провів 2216 матчів (1391-825, 62,8% перемог). Фахівець 5 разів приводив команду до перемоги в НБА.

Нагадаємо, у матчах Кубку НБА Голден Стейт переміг Даллас, а Бостон поступився Атланті.

Сан-Антоніо Грегг Попович НБА

Грегг Попович

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