Нью-Йорк вперше за 53 роки став чемпіоном НБА

У ніч на 14 червня, у Сан-Антоніо відбувся п'ятий матч фіналу НБА сезону-2026/27 між Сперс та Нью-Йорк Нікс.

Перемогу з рахунком 94:90 здобули гості, які вперше з 1973 року стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації та втретє в історії завоювали чемпіонський титул.

Сан-Антоніо, як і в попередній зустрічі, потужно розпочав матч і після першої чверті мав перевагу в 10 очок. Втім, до великої перерви Нікс скоротили відставання до п'яти пунктів.

Ньюйоркці знову додали в заключній чверті. Поступаючись з рахунком 65:75, вони зуміли відіграти відставання, а наприкінці зустрічі вийшли вперед і втримали мінімальну перевагу до фінальної сирени.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Джейлен Брансон, який набрав 45 очок, а також зробив 3 підбирання та 3 результативні передачі.

НБА-2026/27

Фінал, 5 гра, 11 червня

Сан-Антоніо Сперс – Нью-Йорк Нікс 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

(рахунок у серії 1:4)

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Огляд матчу

Напередодні повідомлялось, що два квитки на поєдинок фіналу НБА продали за мільйон доларів.