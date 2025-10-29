Українська правда
Заарештовані Розір та Біллапс залишилися без зарплат від своїх клубів – ЗМІ

Олексій Погорелов — 29 жовтня 2025, 18:02
Чонсі Біллапс
Захисник Маямі Хіт Террі Розір та головний тренер Портленд Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс не отримуватимуть свою зарплату у той період, коли вони перебувають під розслідуванням ФБР.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, зарплати обох підозрюваних будуть затримані та поміщені на ескроу-рахунок до завершення федерального розслідування.

Розір має заробити в цьому сезоні 26,6 мільйона доларів. Зарплата Біллапса у Портленді за минулу кампанію становила 4,7 мільйона. Проте у квітні цього року він підписав нову угоду зі збільшенням окладу.

Якщо Террі Розіра виправдають і дозволять повернутися до НБА, він отримає затримані виплати в повному обсязі.

Нагадаємо, що Террі Розір та Чонсі Біллапс були заарештовані минулого тижня в межах розслідування ФБР щодо нелегальних ставок на спорт та підставних ігор у покер, пов'язаних із мафією.

Раніше стало відомо, що французький суд ухвалив рішення про екстрадицію російського баскетболіста до США, де йому загрожує 25 років позбавлення волі.

