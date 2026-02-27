Чемпіон світу показав різницю: Україна програла Іспанії матч відбору на ЧС-2027

Сьогодні, 27 лютого, збірна України провела матч відбору на чемпіонат світу з баскетболу 2027. Суперником була національна команда Іспанії.

"Синьо-жовті" чудово провели першу половину, але в другій повністю провалилися. Іспанці здобули перемогу з рахунком 66:86.

Баскетбол – відбір на ЧС-2027

Група А, 3 тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Статистика гравців

Матч проходив у Ризі, оскільки через повномасштабне вторгнення РФ збірна України не може грати на рідній землі.

Іспанці були фаворитами. Колектив Айнарса Багатскіса показав, що не боїться – 21:17 за підсумками першої чверті.

За наступні 10 хвилин перевага підтанула, але "синьо-жовті" перед великою перервою все ще залишалися лідерами (33:32).

На жаль, Чус Матео знайшов ідеальну п'ятірку для "Фурії Рохи". Досвідчений фахівець, який вигравав Євролігу з Реалом, вирішив грати "маленькими" виконавцями на своїх позиціях. Це дозволило значно підвищити темп.

Українські баскетболісти не встигали, а іноді діяли дещо сумбурно, вимикаючись з епізодів. Все це вилилось у великий відрив збірної Іспанії.

Четверта 10-хвилинка пройшла рівно. Збірна України намагалася шукати шляхи для скорочення різниці, але баскетболісти з Іспанії щоразу поверталися на дуже безпечну дистанцію.

Х-фактором цього матчу став досвідчений П'єр Оріола, який разом з національною командою ставав чемпіоном світу 2019. Форвард за 17 хвилин набрав 8 очок, зробив 5 підбирань і 3 перехоплення. Показник плюс-мінус склав "+22", що з великим відривом є найкращим результатом цього поєдинку.

У цьому "вікні" збірні зійдуться ще раз. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов'єдо – старт о 21:30.