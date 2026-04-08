Пішов з життя колишній тренер низки європейських клубів та збірних Душко Вуйошевич

Сьогодні, 8 квітня, у віці 67 років, припинило битися серце колишнього баскетбольного тренера низки клубів та збірних серба Душко Вуйошевича.

Про це повідомляє сайт Євроліги з баскетболу.

"Європейський та сербський баскетбол втратив одного зі своїх найпалкіших прихильників та найвідданіших наставників. Душко Вуйошевич був людиною баскетболу, наставником та символом чесності й відданості грі. Його вплив сформував покоління гравців і тренерів, залишивши незгладимий слід у нашому спорті. Від імені Євроліги баскетболу я висловлюю найглибші співчуття його родині, друзям та всім, хто мав честь навчатися у нього. Його спадщина житиме на кожному майданчику, у кожній команді та в кожному молодому гравцеві, який продовжує його любов до баскетболу", – заявив президент організації Деян Бодірога.

Точна причина смерті не повідомляється, але за інформацією Eurohoops, Вуйошевич останні роки боровся з проблемами зі здоров'ям, зокрема у 2025 йому зробили операцію з пересадки нирки.

Сербський фахівець присвятив значну частину своєї кар'єри белградському Партизану, з яким здобув 12 титулів національного чемпіонату, шість разів вигравав Адріатичну лігу та переміг у Кубку Корача 1989 року.

Також він виводив команду до Фіналу чотирьох Євроліги у 1988 та 2010 роках. У сезоні 2008/2009 фахівець отримав нагороду Олександра Гомельського як найкращий наставник Євроліги.

Упродовж свого життя він чотири рази очолював "чорно-білих", перший раз як асистент тренера у 1985 до 1987, після вже став сам головним наставником на наступні два роки, але пішов 1989. У 1990 році він на рік повернувся, потім знову пішов з команди, але вже на 10 років. У 2001 він пропрацював найбільший етап своєї кар'єри, потренувавши до 2010. Останнє його повернення в команду відбулося 2012 до 2015, після чого сербські команди він більше не тренував.

Протягом кар'єри Вуйошевич також працював з такими клубами, як Црвена Звезда, московський ЦСКА (у 2010-му році), Лімож, Брешія та іншими командами з Сербії, Іспанії, Італії, Франції та Румунії.

На рівні збірних він очолював юнацьку команду Югославії U-18, з якою виграв чемпіонат Європи 1988 року, а також головні команди Чорногорії та Боснії і Герцеговини.

