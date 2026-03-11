Рекорд Браянта перевершено: центровий Маямі набрав найбільшу кількість очок у матчі НБА в XXI столітті

Центровий Маямі Бем Адебайо набрав 83 очки в переможному матчі з Вашингтоном (150:129). Це найкращий результат для гравця НБА в XXI столітті. У 2006-му зірка Лейкерс Кобі Браянт набрав 81 очко проти Торонто (122:104).

Рекордсменом ліги є Вілт Чемберлен, який набрав 100 очок у 1962 році.

Most points in a game in NBA history:



100 - Wilt Chamberlain

83 - Bam Adebayo

81 - Kobe Bryant

78 - Wilt Chamberlain

73 - Luka Doncic

73 - David Thompson

73 - Wilt Chamberlain



ARE YOU SERIOUS!? pic.twitter.com/rLAPF9XxkG — The Lead (@TheLeadSM) March 11, 2026

THE 80+ POINTS CLUB: WILT, BAM, KOBE



BAM ADEBAYO ERUPTS FOR 83 POINTS 🤯



THE 2ND-MOST IN THE HISTORY OF THE NBA! 🚨 pic.twitter.com/WhSS66Kgn7 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Бем добре почав гру, набравши 31 пойнт ще в першій чверті. Поступово його результативність зростала.

В останній чверті гравці Маямі грали на нього, а суперники почали захищатися "3 в 1", а то й "4 в 1", щоб не дати перевершити рекорд Кобі, за що отримували свист від домашніх фанатів.

Усе ж Бем зумів спершу зрівнятися, а потім влучити ще два штрафних, чим довів кількість набраних очок до 83.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

До сьогоднішнього дня кар'єр-хай баскетболістка складав 43 очки. Цього сезону зірка Маямі набирає 18,9 очка в середньому за гру.

Загалом бігмен влучив 13/21 двоочкових, 7/22 триочкових та 36/43 з лінії штрафних.

До речі, 36 точних кидків з лінії за один матч – це рекорд НБА. Попереднім володіли Вілт Чемберлен і Едріан Дентлі (28).

Адебайо став рекордсменом франшизи. Попередній найкращий результат за набраними балами в джерсі Гіт належав Леброну Джеймсу (61).

Адебайо було обрано флоридцями на драфті-2017 за №14. Баскетболіст разом із командою двічі (2020 та 2023) доходив до фіналу НБА. Вони тричі відбиралися на Матч зірок.

Бем вважається елітним гравцем оборонного плану. Він чотири рази потрапляв у другу символічну збірну із захисту та раз – у першу. Разом зі збірною США центровою ставав переможцем баскетбольного турніру на ОІ у Токіо та Парижі.

