Рекорд Браянта перевершено: центровий Маямі набрав найбільшу кількість очок у матчі НБА в XXI столітті
Центровий Маямі Бем Адебайо набрав 83 очки в переможному матчі з Вашингтоном (150:129). Це найкращий результат для гравця НБА в XXI столітті. У 2006-му зірка Лейкерс Кобі Браянт набрав 81 очко проти Торонто (122:104).
Рекордсменом ліги є Вілт Чемберлен, який набрав 100 очок у 1962 році.
Бем добре почав гру, набравши 31 пойнт ще в першій чверті. Поступово його результативність зростала.
В останній чверті гравці Маямі грали на нього, а суперники почали захищатися "3 в 1", а то й "4 в 1", щоб не дати перевершити рекорд Кобі, за що отримували свист від домашніх фанатів.
Усе ж Бем зумів спершу зрівнятися, а потім влучити ще два штрафних, чим довів кількість набраних очок до 83.
До сьогоднішнього дня кар'єр-хай баскетболістка складав 43 очки. Цього сезону зірка Маямі набирає 18,9 очка в середньому за гру.
Загалом бігмен влучив 13/21 двоочкових, 7/22 триочкових та 36/43 з лінії штрафних.
До речі, 36 точних кидків з лінії за один матч – це рекорд НБА. Попереднім володіли Вілт Чемберлен і Едріан Дентлі (28).
Адебайо став рекордсменом франшизи. Попередній найкращий результат за набраними балами в джерсі Гіт належав Леброну Джеймсу (61).
Адебайо було обрано флоридцями на драфті-2017 за №14. Баскетболіст разом із командою двічі (2020 та 2023) доходив до фіналу НБА. Вони тричі відбиралися на Матч зірок.
Бем вважається елітним гравцем оборонного плану. Він чотири рази потрапляв у другу символічну збірну із захисту та раз – у першу. Разом зі збірною США центровою ставав переможцем баскетбольного турніру на ОІ у Токіо та Парижі.
