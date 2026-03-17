Фурньє повідомив про намір завершити кар'єру після закінчення контракту з Олімпіакосом
Французький баскетболіст Еван Фурньє заявив про намір завершити кар'єру після закінчення контракту з грецьким Олімпіакосом у 2028 році.
Його слова передає L'Equipe.
"Чесно кажучи, думаю, що дограю цей контракт, а потім піду на пенсію. Далі я не продовжуватиму. Я не буду грати далі.Це ще не до кінця обдумане чи прийняте рішення, але ідея саме така. Мені дедалі важче даються певні дрібниці, які змушують про це задуматися.
Зрозумійте мене правильно: на тренуваннях я викладаюся на 150%. Немає нікого, хто хотів би виграти Євролігу більше за мене. Але бувають моменти, наприклад, під час виїздів, коли я відчуваю себе виснаженим.
Я хочу бути зі своїми дітьми, подорожувати з дружиною, проводити час із батьками, насолоджуватися життям, якого у мене не було досі, бо баскетбол забирав увесь час".
У складі збірної Франції Еван здобув срібні медалі на Олімпійських іграх у 2020 та 2024 роках.
Нагадаємо, у 2024-му легкий форвард підписав угоду з Олімпіакосом після 12 сезонів у НБА, де він відіграв 704 матчі із середнім показником 13,6 очка за 28 хвилин на паркеті. Фурньє був обраний на драфті-2012 під №20. За 12 сезонів гравець виступав за Денвер, Орландо, Бостон та Нікс.