Збірна України вдруге поспіль програла Іспанії у відборі на чемпіонат світу

Сьогодні, 2 березня, збірна України з баскетболу провела матч четвертого туру відбору на ЧС-2027. Суперником була національна команда Іспанії.

Іспанці за підтримки публіки в Ов'єдо здобули перемогу з рахунком 78:64.

Баскетбол – відбір на ЧС-2027

Група А, 4 тур

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:11, 24:22, 26:21)

Статистика гравців

Господарі паркету чудово захищалися в перші 10 хвилин, обмеживши "синьо-жовтих" лише 9 очками. Колектив Айнарса Багатскіса також добре діяв біля свого кошику, але іспанці набрали 16 очок.

У другій чверті продовжився захисний баскетбол. Додатковим фактором була сумбурність від баскетболістів обох команд. Тому 12:12 цілком закономірний рахунок.

Кілька днів тому третя чверть стала для української збірної фатальною – був страх, що це може повторитися. На щастя, цього не сталося.

Утім, "попливли" збірники в останній десятихвилинці. Іспанці спіймали кураж, отримали кілька "домашніх" свистків, що і дозволило комфортно виграти.

Наступні матчі відбору на ЧС-2027 відбудуться влітку. 2 липня "синьо-жовті" зіграють проти Грузії, а через кілька днів, 5 липня, збірна України проведе гру проти Данії.