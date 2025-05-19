Оклахома здолала Денвер та вперше за 9 років вийшла у фінал Західної конференції НБА

У межах сьомого матчу другого раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації Оклахома-Сіті здобула перемогу над Денвером.

Тандер завдяки 35 очкам Шея Гілджис-Александера та 25 балам Джейлена Вільямса розгромили суперників на домашній арені з рахунком 125:93.

НБА – плейоф

2 раунд, 19 травня

Оклахома-Сіті – Денвер 125:93 (21:26, 39:20, 37:26, 28:21)

(4:3 у серії)

Оклахома зуміла вперше за 9 сезонів вийти до фіналу Західної конференції, де зустрінеться з Міннесотою, яка напередодні перемогла Голден Стейт.

Паралельно у фіналі Східної конференції Нью-Йорк зіграє з Індіаною. Нікс у другому раунді плейоф обіграли чинного чемпіона НБА Бостон, а Індіана виявилася сильнішою за Клівленд.

Сітка плейоф НБА сезону-2024/2025