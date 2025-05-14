Індіана стала першим півфіналістом плейоф НБА, 44 очки Йокича не допомогли Денверу обіграти Оклахому

У ніч з 13 на 14 травня відбулися два матчі в межах чвертьфіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Індіана на чужому паркеті здобула чергову перемогу над Клівлендом та стала першою командою, що пробилася до фіналу Східної конференції.

Пейсерс очікують свого суперника, який визначається в протистоянні між Нью-Йорком та Бостоном. Наразі Нікс лідирують з рахунком 3:1 та залишилися в кроці від того, щоб вибити чинного чемпіона з турніру.

У паралельній грі Оклахома-Сіті зуміла переграти Денвер, попри зусилля Ніколи Йокича, який заробив 44 очки, зробив 15 підбирань та 5 передач за 44 хвилини на паркеті.

НБА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 14 травня, 5 матч

Клівленд – Індіана 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)

(1:4 у серії)

Оклахома-Сіті – Денвер 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19)

(3:2 у серії)

Сітка плейоф НБА

NBA

Раніше стало відомо, що клуб НБА Портленд Трейл Блейзерс був виставлений на продаж, а всі гроші підуть на благодійність.