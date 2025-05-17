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Чемпіон не захиститив титул: успішна гра стартової п'ятірки дала змогу Нікс вибити Бостон із плейоф

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 07:34
Чемпіон не захиститив титул: успішна гра стартової п'ятірки дала змогу Нікс вибити Бостон із плейоф
x.com/nyknicks

У ніч на 17 травня відбувся шостий матч другого раунду плейоф НБА у Східній конференції.

Нью-Йорк вдома переграв Бостон, перемога дозволила Нікс виграти серію з рахунком 4:2.

Господарі виграли першу половину з перевагою в 27 очок. У третій і четвертій чверті чинний чемпіон НБА боровся, але не виходило геть нічого.

У господарів відразу чотири гравці стартової п'ятірки набрали 20+ очок. Найрезультативнішими стали Джейлен Брансон та О Джі Анунобі, які набрали по 23 очки. У Селтікс Джейлен Браун приніс 20 пунктів. 

У фіналі конференції Нікс позмагається за вихід у фінал з Індіаною Пейсерз.

НБА – плейоф
17 травня

Нью-Йорк Нікс – Бостон Селтікс 118:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)

Нагадаємо, Денвер зумів перевести протистояння з Оклахомою в сьомий матч. 

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