Примхи долі Алекса Леня: українець змінив 7 команду в НБА та отримав шанс перезавантажити кар'єру

Український баскетболіст Олексій Лень переживає один із найцікавіших і, можливо, знакових епізодів у своїй кар'єрі.

У сезоні 2024/25 центровий змінив уже три команди. Хоча де-факто – дві.

Українцю – 31, і, з великою часткою ймовірності можна припустити, що трейд у Лос-Анджелес Лейкерс – останній шанс перезавантажити кар'єру, або навіть воскресити.

Чемпіон розбирався в причинах постійної чехарди з клубами в українського легіонера і його, відверто, не найвдаліших діях на майданчику.

Три клуби за сезон

Українець Лень з'явився в НБА у 2013-му, коли йому було 20 років. Причому був обраний під 5 номером драфта. Тобто, заходив у лігу, будучи вже в статусі зірки, або близько до того.

До цього гравець провів рік у чемпіонаті української Суперліги (БК Дніпро) і два роки в північноамериканській студентській NCAA. Здавалося, подальше життя бачиться виключно в райдужних тонах. І справді, спортсмен зі змінним успіхом, але стабільно провів п'ять сезонів у Фінікс Санз (2013-2018), потім ще майже два роки – в Атланті Гоукс.

Варто зазначити, Фінікс тих часів – ймовірно, найгірша організація після Філадельфії на відрізку 2013 – 2018 років.

Олексій Лень у джерсі Фінікс Санз Getty Images

І тут у гравця сталася перша криза. У лютому 2020-го його обміняли в Сакраменто Кінгз, але до листопада він провів у складі команди 15 матчів і залишив клуб. Потім два місяці провів у Торонто Репторс (29 листопада – 19 січня) і був відрахований з команди після 7 проведених матчів "регулярки".

Утім, 23 січня він підписав контракт із Вашингтон Візардс до кінця сезону, з яким уперше у своїй кар'єрі зіграв у плейоф, де провів п'ять матчів. А перед сезоном 2021/22 повернувся в Сакраменто, де вже провів три повні роки, а в чемпіонаті 2022/23 вдруге в кар'єрі зіграв у плейоф, уже в 7 матчах.

У сезоні 2024/25 все починалося досить буденно, 8 липня 2024 року Лень перепідписав контракт із Кінгз. Втім, вже через 7 місяців, 6 лютого 2025 року Лень повернувся до Вашингтона, де провів усього лише 5 днів і був відрахований.

11 лютого 2025 року Лень підписав контракт із Лос-Анджелес Лейкерс. Спочатку пройшла інформація, що він підпише контракт з Індіаною, що посідає 4 місце в таблиці Східної конференції. Але, в підсумку, перейшов у п'яту команду Заходу.

Таким чином, Лень від середняка Заходу Кінгс (9 місце), спочатку перейшов до табору аутсайдера ліги Візардс (9 перемог при 45 поразках), але потім перебрався до відносно благополучного та легендарного Лейкерс, де він може розраховувати навіть на появу в складі в матчах плейоф.

Дуже скромна статистика

З одного боку, обміни – абсолютно звична справа в НБА, та й не тільки. У будь-якій північноамериканській професійній лізі гравець має бути готовий до переїзду. Це постулат американських/канадських ліг.

У НБА дедлайн обмінів – у лютому. І тільки після цього терміну і до кінця сезону в житті будь-якого гравця спостерігається якась подоба стабільності. З іншого боку, кожен переїзд призводить до великого емоційного стресу. Чи піде на користь черговий переїзд українському центровому, покаже час.

З іншого боку, в українського легіонера в цьому сезоні було достатньо ігрової практики. Сказати, що він випав із ліги навіть на якийсь час, не можна. Інша справа, що статистика нашого центрового вельми і вельми скромна. Сухі цифри говорять – Лень зіграв у 36 іграх сезону 2024/25, у яких набирав у середньому 1,4 очка і робив 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті. Показник вкрай скромний.

При тому, що потенціал у Олексія досить високий. Так, свій особистий рекорд результативності він встановив 7 квітня 2019 року в матчі проти Мілуокі Бакс, коли набрав 33 очки.

Також не можна сказати, що Лень схильний до травм. Показник у 36 ігор за сезон – досить великий. І якихось серйозних пошкоджень у чемпіонаті 2024/25 у нього не було. А востаннє гравець надовго вибув із ладу в листопаді 2023 року, коли провів поза грою майже два місяці через пошкодження зв'язок гомілкостопа.

Що не так

Тим часом, згідно зі статистикою, український легіонер протягом багатьох років показує доволі скромні результати.

У Сакраменто лише в перший рік виступів він набирав у середньому 6 очок за гру, а в сезонах 2022/23-2023/24, відповідно, 1,7 і 2,5 очка. Нерівні виступи у нього були і в інших командах. А пік кар'єри припав на сезони 2015/16-2019/20, коли, виступаючи у Фініксі та Атланті, Лень протягом 5 сезонів не опускався нижче за результат 8,0.

Рекордним для нього став сезон 2018/19 з 11,1 очок у середньому за гру, за відсотка реалізації кидків 49,4 – з гри та 26,3 – з-за дуги (3-очкові кидки) за 20,1 хвилини ігрового часу. Тоді ж він узяв участь у 77 із 82 матчів регулярного сезону в складі своєї команди (31 – у стартовій п'ятірці).

Більший кредит довіри від тренерського штабу українець відчув тільки в третьому сезоні за океаном, у чемпіонаті 2015/16, коли встановив рекорд одразу за 7 статистичними показниками з 11-ти. Він провів 78 ігор, 46 із них у стартовому складі, а за 23,3 хвилини за гру успішно виконував 72,8 відсотка дальніх влучань, 7,6 підбирання, 1,2 передачі та 0,5 перехоплення.

Надалі перевершити ці результати він так і не зміг, а показники або залишалися на приблизно тому ж рівні, або стрімко йшли донизу, як останніми роками. А слідом за зниженням статистичних показників, як наслідок, було знижено і кількість матчів та ігрових хвилин, які проводив гравець у середньому на майданчику. Леню вже набагато менше довіряють тренери команд. У тому ж Сакраменто Майк Браун у сезоні 2022/23 давав 6,2 хвилини гри за матч, а в сезоні 2023/24 – 9,3. Нарешті, у поточному сезоні 2024/25 український бігмен проводив на паркеті у складі "Королів" 7,6 хвилини

7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers👀🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n9vUGuvKvs — LAKER GANG🔥🔥 (@blizzyab) February 11, 2025

У підсумку, гравець покинув 9 команду Заходу, а опинився в 5-й.

У першому ж матчі за "Озерників" проти Юти Лень вийшов на паркет у стартовому складі, зіграв 22 хвилини, набрав 4 очки та 7 підбирань, що не допомогло ЛАЛ уникнути поразки.

Непогано для старту в компанії Леброна Джеймса та Луки Дончича. Хоча вболівальники клубу залишилися не в захваті від дебюту українського баскетболіста.

As someone who was PRETTY low on the Alex Len signing-



Here’s some Perspective:



• 1 Day w/ the Team, fresh off the plane



• Likely doesn’t even know all his teammates’ names



• Abruptly thrust into 21mins (his 2nd MOST mins played this yr)



He should only be playing 8-10mpg. pic.twitter.com/Qg6buRGk16 — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) February 13, 2025

Стримані очікування

Головна слабкість Леня і головна настороженість, якщо дивитися на нього з перспективи Лейкерс, у тому, що він три поспіль сезони грає в середньому менш як 10 хвилин за матч. Більшість запасних центрових, навіть ті, яких нечасто використовують, зазвичай проводять на паркеті по 10, 12, 15 хвилин. А Лень не перевищував позначку в 10 хвилин три сезони поспіль. Так, цього сезону він зіграв двозначну кількість хвилин лише сім разів у 36 іграх.

Заокеанські фахівці вважають, що якщо Джексон Хейс – основний центровий Лейкерс – травмується або отримає шість фолів у важливій грі, то команда буде перебудовуватися на "смол-бол" (маленька п'ятірка, без центрового, – ред.), а не використовувати Леня. Під час "смол-болу" жертвують зростом, фізичною силою і низьким рівнем атаки/захисту на користь групи маленьких гравців для швидкості, інтенсивності та збільшення результативності. Праймовий Голден Стейт із Дреймондом Гріном на позиції центра – як приклад.

"Він багато фолить, як в атаці, так і в захисті. Він ставить багато неправильних заслонів. Якщо поглянути на цифри, то у Леня була найгірша різниця з ним і без нього на майданчику в усьому складі Сакраменто. Я бачу його сильно мінусовим гравцем у нападі і трохи мінусовим гравцем у захисті. Не очікую, що він буде багато грати, і не очікую від нього великого внеску. Якщо виникне катастрофічний сценарій, у якому Джексон Хейс отримає травму або заробить зайвий фол, можна буде дістати його з резерву і подивитися, як усе піде", – зазначає аналітик The Athletic, наближений до ЛАЛ, Йован Буха.

Дебют Олексія Леня за Лейкерс Getty Images

Водночас Буха відзначає позитивні якості українця, і, хоч із певною часткою обережності, оптимістично бачить перспективи баскетболіста у складі Лейкерс.

"Лень – ветеран, який 12 років перебуває в лізі. Тобто він має досвід, певні лідерські якості, він знайомий із багатьма гравцями в команді, він дуже фізично сильний. Він може блокувати кидки, він має солідні показники за блоками. Також він може добре підбирати в нападі. Він намагався збільшити дистанцію ураження до триочкової лінії, але це не дуже спрацювало. Він може влучити один кидок, але так само, як і запустити ейрбол. Я не думаю, що це дійсно частина його репертуару. Його основна робота – це заслони, боротьба в "фарбі" і підбирання в нападі".

Хоча й бачить українця запасним центровим.

"Я вважаю, що очікування від Леня мають бути стриманими. Все одно переважно гратиме Джексон Хейс, також буде смол-бол, а іноді, залежно від матчу чи контексту гри, можливо, трішечки – Алекс Лень, щоб додати розміру та фізики. Не сперечаюся, він міцний хлопець, з яким не хочеться зв'язуватися. Він виглядає страшнувато, в хорошому сенсі. Це хлопець, який прийде і поставить жорсткий заслін, заробить жорсткий фол і загалом він грає з певним рівнем "фізики" і готовності до єдиноборств. Лейкерс можуть цим скористатися".

Майбутнє

З одного боку, Леню вже 31 рік, але, з іншого, українцю всього лише 31. Ми знаємо масу прикладів, коли в баскетбол, зокрема на найвищому рівні, грали і в 35, і навіть у 40. До слова, партнеру по команді Леня Леброну Джеймсу нещодавно виповнилося 40.

За всю кар'єру Леня в НБА ніколи не було чуток про те, що гравець може залишити лігу і переїхати в Європу. Уся його кар'єра, крім перших кроків у дорослому баскетболі, пов'язана з НБА, і залишати Північну Америку гравець поки що не збирається.

Хоча, хто знає. Можливо, в Європі і знайшлася б низка клубів навіть елітної Євроліги, де високий і "міцний хлопець, з яким не хочеться зв'язуватися", опинився б на своєму місці.

Нині український центровий розпочинає нову віху у своїй кар'єрі, сподіваємося, найвдалішу. Українцю можна лише позаздрити – у партнерах Леброн Джеймс і Лука Дончич, баскетболісти з когорти найвидатніших в історії.

Українці в НБА

І наостанок згадаємо всіх українських баскетболістів, які грали в найсильнішій лізі світу.

Олександр Волков (1989-1992)

149 ігор (31 – у стартовому складі), 6,8 очка, 2,6 підбирання за 16,5 хвилин у середньому за гру.

Віталій Потапенко (1996-2007)

610 ігор (189 – у стартовому складі), 6,5 очка, 4,5 підбирання за 19 хвилин у середньому за гру.

Станіслав Медведенко (2000-2007)

263 гри (58 – в основному складі), 5,3 очка, 2,8 підбирання за 12,7 хвилин у середньому за гру

Дворазовий чемпіон НБА 2001 і 2002.

Кирило Фесенко (2007-2012)

135 ігор (7 – у стартовому складі), 2,3 очка, 2,0 підбирання за 8,2 хвилини в середньому за гру.

В'ячеслав Кравцов (2012-2014)

45 ігор (0 – у стартовому складі), 2,2 очка, 1,4 підбирання за 6,3 хвилини в середньому за гру

Святослав Михайлюк (2018 – теперішній час)

Статистика в сезонах 2018/19 - 2023/24