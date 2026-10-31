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Кушнер фіналізує купівлю Лос-Анджелес Лейкерс – ESPN

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 11:00
Кушнер фіналізує купівлю Лос-Анджелес Лейкерс – ESPN
Лука Дончич
Los Angeles Lakers

Молодший брат зятя Дональда Трампа Джошуа Кушнер завершує придбання Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомили джерела ESPN.

Американський бізнесмен зустрівся із Марком Волтером, який володіє франшизою, у Флориді, де вони фіналізували продаж активу.

Очікується, що найближчим часом бізнесмени підпишуть усі необхідні документи, після чого угоду буде направлено до Ради керівників НБА, яка має її затвердити.

Сума продажу Лейкерс становитиме 12.5 млрд доларів, що є рекорною сумою в спорті. Попередній також належав "озерникам", коли їх придбав Марк Волтер у 2025 році за 10 мільярдів. На третьому місці рейтингу розмістились Бостон Селтікс – їх у тому ж році придбав Білл Чісхолм за 6.1 млрд.

Зауважимо, що Джошуа Кушнер – венчурний бізнесмен, засновник компанії Thrive Capital і брат Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа і спецпосланця США з питань миротворчих місій, зокрема з питань врегулювання війни в Україні.

Раніше президент Сполучених штатів Дональд Трамп назвав легенду Лейкерс Леброна Джеймса "повною ганьбою".

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