Лейкерс відправили сина Леброна у свій фарм-клуб у G-лізі

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Бронні Джеймс відправився здобувати ігрову практику до G-ліги.

Про це повідомили у ESPN.

Так, 22-річний захисник приєднався до Коачелли Веллі напередодні стартового матчу G-ліги, в якому фарм-клуб Лейкерс зіграє проти Солт-Лейк-Сіті Старз.

Бронні Джеймс почав свої виступи за Лос-Анджелес у 2024 році, коли його було обрано на драфті під 55 номером. Цього сезону син Леброна зіграв п'ять матчів, у яких в середньому проводив на паркеті 2.4 хвилини. За цей час захисник встигав набирати лише 0.8 очок.

Контракт Бронні з Лейкерс розраховано до завершення поточного сезону із зарплатою в 2.3 млн доларів. Окрім того, "озерники" мають опцію продовження угоди на 2.5 мільйона.

Нагадаємо, що зірковий батько гравця, Леброн, цього літа став гравцем Філадельфії.

Раніше президент Сполучених штатів Дональд Трамп назвав Леброна Джеймса "повною ганьбою".