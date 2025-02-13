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Це безумство: Лень – про перехід у Лейкерс

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 19:24
Це безумство: Лень – про перехід у Лейкерс
Олексій Лень
Лос-Анджелес Лейкерс

Український баскетболіст Олексій Лень заявив, що в останній момент прийняв рішення перейти в Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це Лень розповів у коментарі Dũng Béo.

"Останні декілька днів були шаленими. Я вже їхав до Індіани, але мені зателефонували з Лейкерс і я змінив свою думку та приїхав сюди. І одразу дебютував. Безумство. Намагався грати спокійно, але з максимальною старанністю.

Леброн та Дончич? Це шанс грати у топ-команді, чемпіонській, з легендами. Безумство. Очікування дуже великі", – розповів Лень.

Нагадаємо, що в результаті обміну в дедлайн трейдів Лень залишив Сакраменто та повернувся до Вашингтона. Але столичний клуб не планував лишати в себе 31-річного українця.

Спочатку повідомлялося, що Олексій підпише контракт з Індіаною. Але скасування обміну Марка Вільямса з Шарлотт змусило "озерників" перехопити українського баскетболіста.

У першому матчі Леня "озерники" зазнали несподіваної поразки від Юти Святослава Михайлюка (який не грав) з рахунком 119:131.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень

Лос-Анджелес Лейкерс

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