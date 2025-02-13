Краще б підписали Джона Сіну: фанати Лейкерс не в захваті від дебюту Леня

Центровий збірної України Олексій Лень надовго запам'ятає минулу ніч, адже саме тоді відбувся його дебют за Лос-Анджелес Лейкерс.

Проте цей досвід виявився негативнив – "озерники" зазнали несподіваної поразки від Юти Святослава Михайлюка (який не грав) з рахунком 119:131.

За 22 хвилини на майданчику Олексій назбирав 4 очки, 7 підбирань, 2 передачі та один блок-шот, заробивши три фоли. Його коефіцієнт "+-" склав -9, а під час гри він дійшов навіть до -19.

Такий виступ 31-річного українця дуже не сподобався вболівальникам Лейкерс, які взялися знищувати баскетболіста в коментарях під постом про результат матчу в соцмережі Х (колишній Twitter).

Багато хто відзначав погану гру Леня у захисті, де він занадто багато дозволяв своїм суперникам. Хтось припустив, що краще було б знову покликати до команди Двайта Говарда, а хтось – що треба було підписати контракт із зіркою реслінгу та Голівуду Джоном Сіною.

Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter) Х (колишній Twitter)

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Отримати можливість виправити думку фанатів про себе Олексій Лень може в ніч на 20 лютого, коли Лейкерс прийматимуть Шарлотт.

Цікаво, що проти Леня може зіграти Марк Вільямс, чий обмін Лос-Анджелес скасував через провалений медогляд.