Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Дончич встановив клубний рекорд Лейкерс, перевершивши досягнення легендарного Майкана

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 09:39
Дончич встановив клубний рекорд Лейкерс, перевершивши досягнення легендарного Майкана
Лука Дончич
Los Angeles Lakers

Словенський баскетболіст Лука Дончич став рекордсменом Лейкерс за швидкістю набирання у складі команди 3000 очок.

Про це повідомляє ESPN.

Цю позначку він подолав у 95-му матчі. Сталось це у протистоянні проти Юти (132:123).

В цьому поєдинку Дончич набрав 52 очки, до яких також додав вісім підбирань, 10 результативних передач і 2 перехоплення. Він побив рекорд, який належав Джорджу Майкану.

Американцю хорватського походження для цього знадобилось 106 ігор. У п'ятірку рейтингу також входять Карім Абдул-Джаббар (109), Шакіл О'Ніл (110) і Леброн Джеймс (114).

Нагадаємо, що Лука виступає за Лейкерс з лютого 2025 року. Він перейшов внаслідок обміну "озерників" із Далласом.

Читайте також :
Дончич провів найгірший матч в кар'єрі за кількістю втрат
Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич НБА

НБА

Чинний чемпіон досі залишається без перемог, перша поразка Філадельфії в регулярному чемпіонаті НБА
Їм тут більше не раді: Йокич розкритикував фанатів Денвера за свист на адресу команди
Лідер Голден Стейт Каррі вперше в кар'єрі програв три стартові матчі НБА
Третя поспіль перемога Філадельфії, результативна феєрія Денвера із Нью-Орлеаном у регулярному чемпіонаті НБА
Форвард Голден Стейт оформив перший в кар'єрі дабл-дабл

Останні новини