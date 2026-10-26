Дончич встановив клубний рекорд Лейкерс, перевершивши досягнення легендарного Майкана

Словенський баскетболіст Лука Дончич став рекордсменом Лейкерс за швидкістю набирання у складі команди 3000 очок.

Про це повідомляє ESPN.

Цю позначку він подолав у 95-му матчі. Сталось це у протистоянні проти Юти (132:123).

В цьому поєдинку Дончич набрав 52 очки, до яких також додав вісім підбирань, 10 результативних передач і 2 перехоплення. Він побив рекорд, який належав Джорджу Майкану.

Американцю хорватського походження для цього знадобилось 106 ігор. У п'ятірку рейтингу також входять Карім Абдул-Джаббар (109), Шакіл О'Ніл (110) і Леброн Джеймс (114).

Нагадаємо, що Лука виступає за Лейкерс з лютого 2025 року. Він перейшов внаслідок обміну "озерників" із Далласом.