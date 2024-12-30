Кар'єра Короля: 40 відтінків Леброна Джеймса

Легендарність спортсмена визначають його результати, громадська позиція, вплив на людей, успіх у бізнесі та ще багато інших деталей. Сьогодні своє 40-річчя святкує Леброн Джеймс. Він той, хто має чим похвалитися у багатьох сферах. Іноді десь і були помилки, куди ж без цього? Однак він єдиний, хто не просто наблизився до Майкла Джордана за впливом на баскетбол, а й має повне право сперечатися з ним за звання GOAT.

Чемпіон на честь ювіляра підготував 40 фактів про форварда Лейкерс. Оскільки він встановив незлічену кількість рекордів, то ми звернули увагу і на події його юності, планів на життя поза баскетболом та сім’ю.

The Chosen One

І хай ця фраза більше асоціюється із "Зоряними війнами", але 17-річного Леброна охрестили саме так. І зробив це не будь-хто, а редакція легендарного журналу Sports Illustrated.

LeBron on the cover of Sports Illustrated, 14 years ago to now: pic.twitter.com/ey8nEpxLo0 — SN Ohio (@SN_Ohio) July 19, 2016

Перформанс проти переможця Східної конференції

Зараз результати Детройта не викликають захоплення, але не завжди “поршні” були посміховиськом. Пістонс середини 00-х – одна з на йкращих команд в історії асоціації. Клуб виграв чемпіонство сезону-04/05, у наступному був фіналістом, завдяки результату 53-29 став переможцем Східної конференції сезону-06/07.

Це зараз Леброн не налякати матчами плейоф, але тоді для нього був лише другий похід за Кубком Ларрі О’Браєна. Роком раніше саме Детройт у семиматчевій зарубі вибив Кавальєрс.

Цього разу клуби зійшлися на стадію пізніше – Фінал Сходу. За рахунку 2:2 у серії Детройт все одно вважався фаворитом. У п’ятому матчі колектив Фліпа Сондерса закрив всю команду Клівленда… але не Леброна.

25 очок поспіль у четвертій чверті та овертаймі від "Короля" дозволили Кавальєрс повести 3:2, а наступного матчу закрити серію. Леброн вийшов у перший фінал, але Сан-Антоніо – одвічний суперник Детройта тих років – не лишив шансів Джеймсу та компанії, вигравши вирішальну серію з рахунком 4:0

Розбив серця фанатів у прямому ефірі

8 липня 2010 року, напевно, одна з найтрагічніших сторінок в історії франшизи Кавальєрс. Леброн у прямому ефірі шоу ESPN під назвою "The Decision" (Рішення) оголосив, що після 7 років гри за команду з Огайо вирішив піти. Він сказав, що приєднається до Маямі.

З ідола відбулося падіння до зрадника. Його футболки палили на вулицях міста, вболівальники заливали горе алкоголем, а знімали стрес образами на його адресу в соціальних мережах.

Найкращий бомбардир в історії ліги

Карім Абдул-Джаббар утримував звання найкращого бомбардира НБА ще з 1989 року.

Леброн всерйоз не розглядався на початку кар’єри тим, хто зможе перевершити це. Серйозно його почали розглядати, коли результативність не падала і з настанням 30-річчя, а потім і 35-річчя.

Джеймс у солідному віці, навпаки, почав набирати у середньому очок більше, ніж у сезони, коли був більш молодим.

8 лютого 2023 року під час домашньої гри з Оклахомою Леброн таки зробив це – набрав 38 388 очок та обійшов легендарного бігмена. Причому зробив це на його очах, оскільки Карім вирішив прийти на гру. Він був одним із перших, хто привітав Джеймса.

Танець із Шакілом О’Нілом

Леброн був шоуменом тільки на паркеті: потужні данки, яскраві хайлайти та постери через суперників. Шак – трікстер ще той, навіть поза ігровим майданчиком.

Під час All Star Game 2007 між ними сталася синергія – вони ідеально доповнили один одного в танцювальному батлі. Шак, звичайно, вийшов переможцем, але і молодий Джеймс довів, що вміє трясти тілом.

Леброн хвалить українця

За клуби НБА виступали 9 українців. Олександра Волкова Леброн не застав, але пограти зміг лише зі Святославом Михайлюк. Ба більше, він навіть підтримував українця. Зокрема, залишав приємні згадки про нього у соцмережі “Х”.

Blocked by James!

Цей момент став одним із найкультовіших не лише в кар'єрі Леброна, а й за всю історію НБА. І багато в чому не лише завдяки самому баскетболістові, а й коментатору Майку Бріну, який ідеально передав весь спектр емоцій від цього епізоду.

Потім Кайрі Ірвінг закине триочковий, який принесе Клівленду його перше і поки що єдине чемпіонство. Але це було б неможливим без легендарного блоку Джеймса.

Історична гра з Бронні

Усі знали, що це станеться. Залишалося лише питання, коли саме. І НБА, ніби спеціально (що, напевно, так і є), поставила матч Лейкерс у день відкриття регулярного сезону.

Леброн таки дочекався і зіграв зі своїм сином не просто в одному поєдинку, а ще й за одну команду! Вони вперше одночасно з'явилися на паркеті за 4 хвилини до кінця другої чверті.

Тріумфальне повернення до Клівленда

Остаточно посварившись з Еріком Споельстрою, "Король" прийняв єдине вірне рішення – він повернувся додому, в Клівленд. Скажімо, що це був "The Decision" версії 2.0.

Зрозуміло, не всі фанати Кавальєрс були раді – хтось все ще не міг пробачити йому відхід у Маямі у 2010 році. Але згодом таких практично не лишилося.

Леброн пообіцяв здобути для Клівленда Кубок Ларрі О'Браєна і він дотримав свого слова. У 2016 році Кавс зробили неможливе, відігравшись у Фіналі НБА проти Голден Стейт з рахунку 1-3 і ставши вперше у своїй історії чемпіоном.

8 фіналів поспіль

2010-ті стали десятиліттям імені Леброна Джеймса. Створивши неймовірне тріо з Двейном Вейдом та Крісом Бошем, "Король" на наступні чотири роки застовпив за собою місце у Фіналі НБА.

Поразка від Далласа у 2011 році стала першим випробуванням, яке флоридська трійця не пройшла. Вони відігралися на молодій Оклахомі Дюранта, Вестбрука та Хардена через рік. Потім була дворічна битва з Сан-Антоніо, який у 2014 році зруйнував ядро свого опонента.

Повернувшись до Клівленда, Джеймс повернув команду у фінальну серію, де Кавс були щорічним учасником з 2015 по 2018 рік. І хоча за цей період ЛеБрон взяв лише одну "гайку", саме її слід вважати найвагомішою для нього самого.

Олімпійські ігри-2024

Паризька Олімпіада минулого літа стала свого образу лебединою піснею Джеймса на міжнародній арені. Під час домашньої Олімпіади у 2028 році йому буде вже 43, а на чемпіонати світу він не любить їздити (всього один турнір у Японії у 2006 році, завоював "бронзу"), та й турнір пройде за рік до ОІ, тож питання про вік залишається актуальним.

Через провал збірної США на чемпіонаті світу-2023 ЛеБрон вирішив повернутися в національну команду, завершивши свою 12-річну перерву. Його дует зі Стефом Каррі повністю виправдав себе: два ветерани, оточені такими ж зірками, як і вони самі, принесли американцям "золото", а сам Джеймс ще й забрав собі нагороду MVP.

Делонте Вест – "батя" ЛеБрона

Чутка, яка стала легендою. У 2010 році завірусилася новина про те, що у Делонте Веста, колишнього одноклубника ЛеБрона, була інтрижка з матір'ю Джеймса. Ніхто так і не зміг надати докази цього, але жарт про те, що Вест – батько ЛеБрона, здається, назавжди засів у пам'яті фанатів.

Цікаво, що цей слух з'явився під час півфінальної серії плейоф Сходу між Клівлендом та Бостоном. І судячи з усього, це вплинуло на Джеймса, чия статистика впала з 32,0 очка (55,7% з гри, 48,6% з-за дуги) в середньому до 21,3 очка (34,0% з гри, 15, 4% з-за дуги). До речі, серію Кавс програли, а ЛеБрон пішов у Маямі.

Помста Новіцкі за насмішку

Під час фінальної серії 2011 року Джеймс та Вейд відзначилися далеко не найкрасивішою історією.

Починаючи з четвертої гри серії лідер Далласа Дірк Новіцкі боровся із симптомами грипу. Для дуету з Маямі це чомусь здалося смішним, тому перед п'ятим матчем вони на камеру показово почали кашляти та посміхатися, знущаючись над станом опонента.

Що ж, історія сама розставила все на свої місця, покаравши жартівників. Новіцкі видав перформанс усієї своєї кар'єри, який приніс Маверікс їхнє перше чемпіонство, а сам німець заслужено був визнаний найціннішим гравцем Фіналу. Суперзіркове тріо Хіт зазнало фіаско…

48 хвилин без замін у сьомому матчі фіналу конференції

Травень 2018 року став особливим у кар'єрі ЛеБрона. На сьомий матч фінальної серії Східної конференції проти Бостона через травму не вийшов Кевін Лав.

З цієї причини Джеймс був змушений провести на паркеті всі 48 хвилин ігрового часу. І провів він їх феноменально: 35 очок, 15 підбирань, 9 передач та перемога 87:79.

56 очок у 20 років проти Торонто, зародження ЛеБронто

Хто ж міг подумати, що саме тоді 20-річний Джеймс стане прародителем баскетбольного мема під назвою ЛеБронто.

20 березня 2005 року ЛеБрон набрав 56 очок у матчі з Репторс, встановивши новий рекорд Клівленда за кількістю набраних очок в одній грі. І з того часу канадський колектив став регулярним клієнтом "Короля", особливо у плейоф.

61 очко – рекорд кар'єри

Цього року Джеймс відзначав 10-річний ювілей того, як він встановив особистий рекорд результативності в окремо взятій грі.

3 березня 2014 року, у свій останній сезон у складі Маямі, ЛеБрон закинув 61 очко у кільце Шарлотт. Це стало його особистим рекордом, так і рекордом для всієї франшизи Хіт. Дивно, як за 10 років ЛеБрон так і не зміг покращити цей показник.

Інвестиції у футбол

Баскетбол – головна спортивна любов ЛеБрона. Але він не обмежується лише одним видом, його зацікавило щось досить екзотичне для США.

Починаючи з 2011 року, Джеймс володіє часткою у футбольному клубі Ліверпуль (Англія). А влітку 2022 року Мілан (Італія) отримав нових власників у вигляді RedBird Capital Partners.

До чого тут Мілан? Справа в тому, що в тій угоді також брав участь лос-анджелеський інвестиційний фонд Main Street Advisors, одним з інвесторів якого є Джеймс. Хто знає, може в майбутньому він захоче купити акції ще в одному великому європейському клубі?

Чемпіонство у "баблі"

Під час пандемії коронавірусу Лейкерс обіграли Маямі у Фіналі НБА у "баблі" в Орландо і цим наздогнали Бостон за кількістю чемпіонських титулів.

Але для певного кола фанатів ця "гайка" Брона завжди буде із зірочкою, немов це не повноцінне чемпіонство. "Вважайте, що у Джеймса не чотири титули, а три з половиною".

Фірмовий томагавк

Нікуди не подітися від порівнянь із Майклом Джорданом. У Ем Джея був свій фірмовий данк, який потім став логотипом його бренду, а ЛеБрон має свій – томагавк.

Особливо кумедно було, коли Джеймс забив томагавк у грі з Шарлотт, дивлячись прямо на Джордана, який у той момент сидів на лавці Горнетс.

Ідеальний сім'янин

ЛеБрон Джеймс перебуває під прицілом ЗМІ практично все своє свідоме життя. Але хтось може згадати хоча б один скандал, пов'язаний з його сім'єю, в якому він був виставлений у поганому світлі?

Джеймс одружений на Саванні, з якою вони разом зі шкільних часів. Вони виховують двох синів, Бронні та Брайса, та доньку Журі. І ніхто не скаже, що він поганий сім'янин.

Рятівник Малібу у реальному житті

У березні 2020 року Кармело Ентоні розповів, як під час відпочинку на Багамських островах із Крісом Полом та Двейном Вейдом Леброн Джеймс врятував його життя.

Мело вистрибнув з човна, але течія була така сильна, що почала виносити його подалі. ЛеБрон помітив це, стрибнув за другом і врятував його.

"Леброн просто вистрибнув з човна. Він витяг мене з води і тим самим врятував життя того дня. Ціную це. Він врятував мене", – сказав Ентоні.

Бажання володіти власним клубом НБА

Як тільки НБА заговорила про потенційне розширення, одразу ж з'явилися чутки про створення команд тут, то там. Але один варіант стоїть окремо. Причому це навіть не чутки.

Джеймс ніколи не приховував, що він хотів би якось стати власником клубу НБА (стопами Джордана). Особливо його приваблює варіант зі створенням команди у Лас-Вегасі. На це претендує і Шакіл О'Ніл , який згодом висловив готовність розділити правління командою з ЛеБроном. Подивимося, чи все це дійде до реальних кроків, якщо ліга оголосить про розширення.

Неповага до Леброна

Є такі люди, і у професійному спорті вони, звичайно ж, теж є, які хочуть самоствердитися за рахунок інших. Або вийти на новий рівень популярності за рахунок більш зіркової персони.

Так сталося і з Леброном, який за час своєї багаторічної кар'єри ставав об'єктом нападок з боку суперника з тієї чи іншої причини.

Ленс Стівенсон дув йому у вухо в плейоф, намагаючись вивести з себе, Айзея Стюарт з розбитою бровою хотів відповісти тим же, Енес Кантер (який тепер ще й Фрідом) "знищував" його за уникнення серйозних політичних тем, а Діллон Брукс ... це Діллон Брукс.

Нападки Колбі Ковінгтона

Одним із найзапекліших противників Леброна став боєць ММА Колбі Ковінгтон. Шанувальник Дональда Трампа не раз і не два критикував баскетболіста за його непослідовність у політичних питаннях.

Нещодавно Ковінгтон знову підлив масла у вогонь, нагадавши про цитату Джеймса про вже скандально відомі вечірки репера Diddy. ЛеБрон намагається ніяк не реагувати на Колбі, який напевно ще щось видасть у майбутньому.

Любов до вина

Хоча спорт і алкоголь у багатьох здаються непоєднуваними, Джеймс вважає інакше. До 30 років він холодно ставився до вина, але після подолання цього рубежу він увійшов у смак і тепер не бачить свого життя без нього.

У травні цього року він навіть відвідав матч Клівленда та Бостона з пляшкою вина, яку він намагався сховати під стільцем.

Школа I Promise в Акроні

Леброн Джеймс ніколи не забуває про рідні місця. У 2018 році в Акроні, штат Огайо, баскетболіст та його сімейний благодійний фонд відкрили школу зі спрямованістю на дітей із поганою успішністю.

Джеймс VS Трамп

З кожним роком Леброн ставав ще впізнаванішим. Вплив дозволив йому публічно говорити не тільки про баскетбол, а й про щось інше, щось суспільно важливе.

Все більше увагу приділялося благодійності та політиці. Леброн – прихильник демократичної партії, тому він послідовно виступає проти Дональда Трампа. Їхні перепалки закінчують з різним успіхом, навіть з образами в бік один одного. Проте, для Трампа взагалі не проблема сваритися з баскетболістами.

Metahuman

За всю історію НБА лише Джеррі Вест отримував MVP фіналу, коли його команда не стала чемпіоном. Леброн, напевно, був найближче, щоб повторити цей подвиг. Король старався на всі 100%: 35,8 очка, 13,3 підбирання та 8,8 передачі.

Голден Стейт тоді тільки починав своє сходження, тому таких показників не вистачило для перемоги над ще молодими та “голодними” воїнами. Певно, статистика Леброна була б іншою, якби були Ірвінг та Лав, але інші зірки Кавальєрс через травми пропускали фінальні матчі.

Леброн у тренді

На початку 10-х уже велику частину часу молодь присвячувала сидінню за гаджетами у соціальних мережах. Щоб не просто ділитись світлинами та думками почали виникати різні челенджі. Першим і "найгайповішим" став Гарлем Шейк. Найкраще з усіх спортивних команд світу він вдався Маямі Гіт.

Кріс Андерсон повністю виправдав свою кличку Birdman, але флекс від сьогоднішнього ювіляра також запам’ятався.

“Я продовжу твою спадщину”

Смерть Кобі Браянта стала трагедією для всієї ліги. Найбільше, вона вдарила по серцю фанатам Лейкерс. Через декілька годин після загибелі легенди каліфорнійців Леброн відреагував наступними словами.

“Я ще не готовий, але ось я починаю.Коли я намагаюся, щось тут написати, я знову починаю плакати, думаючи про тебе, племінницю Джиджі та нашу дружбу. Я люблю тебе, великий брате. Я обіцяю тобі, що продовжу твою спадщину, друже! Будь ласка, дай мені сили з небес!", – написав Джеймс в Instagram.

Через півроку Лейкерс виграють чемпіонство, Леброн – MVP фіналу.

CINEMA

Щоб довести свою різноплановість Джеймс знався в 2015 році у чудовій комедії “Дівчина без комплексів”, де зіграв самого себе. Фільм отримав позитивні рецензії, похвалили і гру баскетболіста.

Схоже, це ще більше вселило у нього віру в те, що треба освоювати і цю частину бізнесу. На жаль, Космічний Джем із Леброном і близько не став таким же культовим, як аналогічний фільм із Майклом Джорданом.

Зірка команди Шутінг Старз

Леброн ще з юного віку почав приносити своїм командам перемоги. Скромна баскетбольна команда Шутінг Старз кілька років поспіль без особливих проблем вигравала чемпіонат штату.

Минулого року вийшов фільм "Shooting Stars" про успіхи школи. Продюсером виступив Джеймс, а со-продюсером Теренс Вінтер ("Підпільна імперія", "Клан Сопрано"). Фільм також не можна назвати вдалим. Не допомогло і те, що Джетт Ховард зіграв молодого Кармело Ентоні, а Скут Хендерсон виконав роль Ромео Тревіса.

Ромео був тоді ледь не найкращим другом. Теж доріс до рівня професійного баскетболіста. У сезоні 2013/14 став віцечемпіоном України разом із Хіміком, але найкращий його час пройшов у Франції, де він потрапляв у різні символічні збірні та став MVP фіналу-2017/18.

Американський футбол

Окрім баскетболу Леброну добре давався і американський футбол. Його тренери вірили, що атлетизм хлопця допоможе йому стати чудовим ресівером. Все таки вибір пав на баскетбол. І це чудово.

Footage of high school LeBron James playing high school football 🐐 pic.twitter.com/CbEd1IFWEN — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) December 13, 2024

Месія

У сезоні 2002/03 Клівленд показав ганебні 17-65. Команда не виходила до плейоф 6 років поспіль. Звичайно, що такі результати відбивали бажання людей ходити на матчі. Загалом 41 домашню гру відвідала 471 тисяча глядачів – це був найгірший показник асоціації.

У перший сезон Леброна результати покращились до 35 перемог. Ще більше покращилася відвідуваність – 749 тисяч і дев’яте місце серед усіх команд.

Доброякісна пухлина

Влітку 2009 року баскетболіст переніс 5-годинну операцію з видалення доброякісної пухлини в районі щелепи. Нічого серйозного не було. Її виявили ще навесні, але операцію відклали до закінчення сезону.

Перший чорношкірий чоловік на обкладинці Vogue

У березні 2008 року Леброн Джеймс потрапив на обкладинку легендарного журналу про моду Vogue.

Здавалося б, ну і що тут такого? Все просто: на той момент він став першим афроамериканцем, який досяг цього. Та і взагалі, на той момент за 116-річну історію видання лише третім чоловіком, який отримав таку честь. Перед ним це вдалося акторам Річарду Гіру та Джорджу Клуні.

Тако у вівторок

Леброн любить тако. Його декілька разів помічали під час відпочинку з цією стравою мексиканської кухні. У своїх соцмережах нерідко форвард викладав відео, де поїдає цю страву і вигукує фразу Taco Tuesday. Згодом йому захотілося закріпити за собою цей вислів. Влітку 2019 він подав заявку до Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO).

Йому відповіли відмовою, тому що фраза вже широко використовується у суспільстві і є "загальним висловом", який не можна зареєструвати як унікальну торгову марку.

GOAT схиляється перед іншим GOATом

Джеймс фанатів від Майкла Джордана. Саме на його честь він і взяв №23 собі на джерсі.

Можливо, він би і виступав всю кар’єру під цим ігровим номером, але цьому завадив… сам Майкл. Ні, він не сказав: "Досить". Просто Маямі закріпив за Його повітряністю цю цифру ще задовго до приходу Леброна. Довелося викручуватися. Вибір пав на №6. Адже 6 жовтня народився первісток Леброна Бронні Джеймс.

Релакс під мультики

Окрім Бронні є ще син Брайс та дочка Журі. Коли вони були маленькими, зірковий баскетболіст любив дивитися з ними мультики. Він завжди вмикав їм "Тома та Джеррі", оскільки це його улюблений мультсеріал дитинства.

Хроносу личить годинник

Леброну сьогодні 40, а він все ще непідвладний часу. Але має слабкість до того, що вказує на плинність – годинників. Зокрема, у нього є партнерська домовленість зі швейцарською фірмою Audemars Piguet.

Наприклад, українські магазини мають ціновий діапазон 8-10 тисяч гривень за годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lebron James Leather, який зроблений у колаборації з ним.