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Лейкерс підписали контракт із центровим Мемфіса

Денис Іваненко — 11 листопада 2026, 11:44
Лейкерс підписали контракт із центровим Мемфіса
Карсон Купер
Getty Images

22-річний центровий Карсон Купер став гравцем Лейкерс.

Про це повідомляє пресслужба "озерників".

Вони підписали двосторонній контракт. Для звільнення місця у складі клуб відрахував Лоусона Лаверінга, який долучився до команди лише 28 жовтня.

Зазначимо, що Купер розпочав кампанію-2026/27 у Мемфісі, з яким також мав двосторонню угоду. У складі "Гріззліс" він зіграв лише один матч.

Американець не був обраний на останньому драфті. До цього він чотири сезони виступав за університет Мічигану.

Нагадаємо, що наразі Лейкерс очолюють турнірну таблицю Західної конференції. У своєму останньому поєдинку вони здолали Атланту (124:114).

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