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34-річний форвард завершив кар'єру після 12 сезонів у НБА

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 10:32
34-річний форвард завершив кар'єру після 12 сезонів у НБА
Даг Макдермотт
Getty Images

Американський баскетболіст Даг Макдермотт ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.

Про це повідомляє Priority Sports.

Він був обраний під 11-м номером на драфті 2014 року. З того часу форвард провів 12 сезонів у НБА.

Останнім клубом Макдермотта став Сакраменто. До цього він також виступав за Чикаго, Оклахому, Нью-Йорк, Даллас, Індіану та Сан-Антоніо.

Загалом 34-річний американець провів 751 матч у НБА. За кар'єру він реалізував 1032 триочкові при 41% точності, що є 22-м найкращим показником в історії ліги.

Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри оголосив Ніколя Батюм. Баскетболіст двічі здобував олімпійські медалі.

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