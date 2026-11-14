34-річний форвард завершив кар'єру після 12 сезонів у НБА
Даг Макдермотт
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Американський баскетболіст Даг Макдермотт ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.
Про це повідомляє Priority Sports.
Він був обраний під 11-м номером на драфті 2014 року. З того часу форвард провів 12 сезонів у НБА.
Останнім клубом Макдермотта став Сакраменто. До цього він також виступав за Чикаго, Оклахому, Нью-Йорк, Даллас, Індіану та Сан-Антоніо.
Загалом 34-річний американець провів 751 матч у НБА. За кар'єру він реалізував 1032 триочкові при 41% точності, що є 22-м найкращим показником в історії ліги.
Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри оголосив Ніколя Батюм. Баскетболіст двічі здобував олімпійські медалі.