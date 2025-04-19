Феноменальна Оклахома, битва за MVP і катастрофи українців: підсумки регулярного сезону НБА на Заході

Уже минуло достатньо часу, щоб зібратися з думками і обговорити підсумки регулярного сезону НБА Західної конференції.

Не будемо проводити глибоку аналітику, а просто згадаємо головні моменти, які сформували для команд таку регулярку, якою вона вийшла.

Оклахома : контендер, який дозрів

Результат: 1-е місце, 68-14

Важко переоцінити те, яку роботу всього за одне міжсезоння виконав тренерський штаб на чолі з Марком Дейно. Порівняно з минулим роком Тандер виграли на 11 матчів більше, і зробили вони це в ще більш домінуючому стилі. І веде цю команду за собою майбутній (скоріше за все) найцінніший гравець минулого регулярного сезону Шай Гілджес-Александер.

Але не ШГА єдиним. Оклахома взяла систему двох веж Нового Орлеана. Ролі ДеМаркуса Казінса і Ентоні Девіса приміряли на себе Айзея Хартенштайн і Чет Холмгрен. І робота цієї системи була зведена мало не в абсолют.

Не можна забувати про тіньового лідера в особі Джейлена Вільямса, хороших ролевиків Айзею Джо і Аарона Віггінса, в той час, як Лу Дорт і Алекс Карузо цементують оборону, кращу в лізі з запасом (дефрейтінг 106,6 – кращий показник, друга краща оборона у Орландо – 109,1).

Але мало не ідеальний виступ у регулярці з безліччю рекордів – це, звісно, чудово, але що важливіше, то це те, як Оклахома виступить у плейоф. Минулий сезон показав, що Тандер було куди рости. Тепер подивимося, чи провела команда роботу над помилками.

Youngest team in the @NBA put in the work 📊 pic.twitter.com/p8ZxrYtytH — OKC THUNDER (@okcthunder) April 13, 2025

Х'юстон : раптовий ривок із дна на гору

Результат: 2-е місце, 52-30

Команда Іме Удоки стала одним із головних приємних сюрпризів. Молодий колектив із додаванням кількох досвідчених гравців розквітнув цього сезону, справді ставши другою силою на Заході, з якою потрібно рахуватися, інакше вона зробить тобі боляче, ще й познущається над цим (привіт Діллону Бруксу).

Дивно, який якісний стрибок команда здатна зробити всього за один сезон. Х'юстон, як і Оклахома, поліпшив свій баланс перемог у плюс за рік на 11 матчів. Але, на відміну від Тандер, Рокетс зробили неймовірний стрибок у підсумковій позиції – рік тому техасці залишилися навіть без плей-ін.

Проте у підопічних Удоки є одна яскраво виражена проблема – їй кров з носу потрібен природжений скорер. Так, Х'юстон входить до Топ-5 НБА за обороною, але в плані атаки він посідає лише 12-те місце. Тому потенційний союз із Кевіном Дюрантом виглядає більш ніж логічним. Але це може статися тільки після цього сезону. А його ще потрібно завершити.

HOUSTON TAKES OFF 🚀



Fueled by one of the league's most exciting young cores, the Rockets secured their first 50-win season since 2018-19!



The West #2 Rockets will host the #7 Warriors in Game 1 of the First Round of the #NBAPlayoffs presented by Google on Sunday, April 20 at… pic.twitter.com/rH9IGE8ZGk — NBA (@NBA) April 18, 2025

Лейкерс : дякуємо, Ніко Гаррісон

Результат: 3-е місце, 50-32

Коли подарунок сам іде тобі в руки, ти просто не маєш права від нього відмовитися, ні за що. Саме це і сталося з Лос-Анджелесом на початку лютого, коли йому запропонували вирішення проблеми у вигляді старіючої зірки ЛеБрона Джеймса.

Сезон "озерників" логічно ділити до і після обміну століття. Цікаво, що до трейда Лейкерс посідали 13-те місце офрейтингу і 21-ше дефрейтингу. А після – 12-те і 14-те відповідно. Тобто, це що ж виходить? Лука Дончич позитивно вплинув на оборону Лейкерс? Звісно, ні. Просто саме в другій частині сезону почав по-справжньому розкриватися тренерський геній Джей Джей Редіка.

На старті сезону багато хто поспішив порівняти його зі Стівом Нешем і відправити його у відставку. І добре, що Джині Басс не вирішила зробити хід, який потім зроблять Сакраменто і Денвер. Ось цей склад Лейкерс – явно не те, що потрібно Редіку для розкриття свого потенціалу. Але це непоганий фундамент, від якого далі можна відштовхуватися.

Денвер : бомба уповільненої дії все ж вибухнула

Результат: 4-е місце, 50-32

Чемпіони НБА 2023 року провели дуже неоднозначну регулярку. І справа тут зовсім не в результатах команди, хоча вони теж мали свій вплив.

Із самого початку кампанії-2024/25 у Наггетс усе пішло не так. Аарон Гордон пропустив великий стартовий відрізок через травму литкового м'яза. Ця проблема стала для нього головною, адже через неї форвард зіграв лише 51 матч. Наприкінці сезону зламався Джамал Мюррей. На диво здоровим виявився Майкл Портер-молодший. А Нікола Йокич – це Нікола Йокич.

"Джокер" проводить історичний сезон, регулярку він завершив із трипл-даблом В СЕРЕДНЬОМУ за гру. Якби баскетбольні особистості, які відповідають за індивідуальні трофеї, не втомилися від нього, серб точно з великим запасом виграв би свою четверту нагороду найціннішого гравця сезону.

Незважаючи на відмінну гру в нападі, оборона Денвера була найслабшою ланкою, яка занадто часто призводила до поразок у матчах з далеко не найсильнішими опонентами. А внутрішня війна Майкла Мелоуна з Келвіном Бутом призвела до звільнення обох. Сумнівно, що Девід Адельман – це саме та людина, яка приведе команду до титулу, але в плейоф у нього буде одне завдання – не заважати.

Кліпперс : старі, але не марні

Результат: 5-те місце, 50-32

Ось ми і прийшли до команди, яку можна і потрібно вважати тіньовим фаворитом на перемогу на Заході.

Можна скільки завгодно жартувати про те, які Кліпперс історично невдахи, а їхнє чокерство часів Дока Ріверса зійшло на Олімп інтернет-мемів. Ось тільки цей ростер "вітрильників" справді може стати сенсацією.

Ще рік тому, коли до команди приєднався Джеймс Харден, у неї особливо ніхто не вірив. І справді, минулорічні ЛАК ні на що не годилися, що і підтвердила серія з Далласом. Ось тільки все змінилося минулого літа. Хто б міг подумати, що відмова від Пола Джорджа піде команді на користь? Поки PG13 записує подкасти у вмираючій Філадельфії, Лос-Анджелес на всіх порах мчав у постсезон.

Так, спочатку фронт-офіс набрав сумнівних персонажів на ринку вільних агентів, але в дедлайн обмінів їх позбулися, отримавши натомість хороші активи. Але сила Кліпперс була навіть не в цих діях, а в прогресі двох виконавців. Норман Пауелл, поки продовжував лікуватися Кавай Леонард, проводив свій найкращий сезон у кар'єрі, те саме стосується й Івіцу Зубаца, який допоміг Хардену знайти чергову молодість. Обидва баскетболісти могли б отримати нагороду найпрогресивнішого гравця, а центровий до того ж вважається претендентом на потрапляння до п'ятірки найкращих оборонних гравців.

Кавай після повернення вийшов на високий рівень продуктивності, Харден хороший, Деррік Джонс-молодший допомагає в захисті, та навіть Бен Сіммонс часом буває корисний! Ось вже дійсно диво.

Крім очевидної проблеми у вигляді здоров'я, у Кліпперс є один нюанс: колектив Тайрона Лю – найстарший у лізі (29,7). Від того команда йде в третьому десятку за темпом атак. Але це не завадило їй здобути 50 перемог за сезон, що, приблизно, на 15-20 більше, ніж їм давали перед стартом сезону.

Міннесота : Таунса не замінити

Результат: 6-те місце, 49-33

Якщо чесно, то Міннесота цього року розчарувала. Після видатного минулого сезону від команди Кріса Фінча очікували наступного кроку. Але хто ж міг подумати, що це буде крок назад.

Усе почалося з несподіваного обміну Карла-Ентоні Таунса в Нью-Йорк. Багато хто, включно з самим Таунсом, був шокований. А вже як були шоковані фанати "вовків", коли вони дізналися, що за франчайза вони отримали Джуліуса Рендла, ммм... Так, ще прийшов Донте ДіВінченцо, непоганий захисник, але цього все одно недостатньо.

Відхід Таунса змусив Ентоні Едвардса взяти на себе повний контроль над клубом. Тепер ніхто не посперечається, хто в Міннесоті головний. І на правах головного "Ент-Мен" провів найкращий сезон у кар'єрі в плані результативності та ефективності на майданчику.

Величезною проблемою Тімбервулвз стане Майк Конлі, 37-річний розігруючий, який сильно здав. А крім нього у команди більше немає адекватних розпасовщиків. Ну і куди вже без вічної проблеми Руді Гобера і плейоф, де французький центровий постійно стає найслабшою ланкою. Так було в Юті, так продовжує залишатися в Міннесоті.

Голден Стейт : обмін Батлера все врятував

Результат: 7-ме місце, 48-34

Втрата Клея Томпсона минулого літа не розглядалася спільнотою баскетболу як щось сенсаційне. Ще по ходу сезону-2023/24 було зрозуміло, що гравець покине рідну команду. Але сумувати особливо не було сенсу, оскільки після всіх своїх травм він уже не був тим Клеєм, який був неймовірно небезпечним на периметрі (0/10 у плей-ін проти Сакраменто стало останнім підтвердженням).

До того ж Стів Керр отримав у своє розпорядження Бадді Хілда, теж хорошого снайпера, який на старті нинішнього сезону дивував усіх, кого тільки можна. Це ж стосувалося всієї команди "воїнів", які видали 12-3 у перший місяць кампанії. Але потім пішов сильний спад і ось до Нового року ГСВ підходили з результатом 16-16.

Стеф Каррі, як і раніше, грав на елітному рівні, ось тільки всі його одноклубники перетворилися на "сміття", яке не могло підтримати його зусилля на майданчику. Особливо розчарував у цьому плані Джонатан Кумінга, розмови про обмін якого не вщухали.

"Шеф" натякав, що йому потрібна допомога, і в лютому він отримав те, на що так довго чекав, – з Маямі приїхав Джиммі "як же мені набридла ваша Heat Culture" Батлер. Спочатку було страшно в тому плані, що тепер в одній команді будуть Джимбо і Дреймонд Грін, два гравці з величезним его і далеко не найприємнішим характером. Але, поки що, ніщо не віщує біди. Подивимося, як вони будуть уживатися далі, особливо в критичні моменти.

Ефект Батлера спрацював: з моменту його обміну Голден Стейт видав ривок 23-8, але... Коли відбувався обмін, команда перебувала на сьомому місці. Сезон завершився і Ворріорз залишилися там же. Ну хоч Мемфіс у плей-ін обіграли і вийшли на Х'юстон, який історично має проблеми в протистоянні з "воїнами".

The road through the 2025 Playoffs starts SOON pic.twitter.com/OGENCBwOlz — Golden State Warriors (@warriors) April 18, 2025

Мемфіс : чи не час іти в перебудову?

Результат: 8-е місце, 48-34

До слова про "ведмедів". Пам'ятаєте ту банду Моранта, Тріпл Джея, Бейна, Брукса, Адамса та інших, які заявляли про появу нової династії? Забудьте. Династія була похована одразу після свого "народження".

Це був короткочасний ефект новизни: "Вау, в НБА з'явилася нова молода команда, яка готова зайняти місце старіючих зірок". Але нібито не так. На ділі все було куди гірше.

У цьому сезоні команда видала непоганий відрізок, коли вона навіть побувала на другому місці в таблиці. Але перед перервою на зоряний вікенд почався сильний спад, під час якого з більш-менш міцних команд булв обіграний один лише Орландо.

Діллон Брукс та Джа Морант Getty Images

Тейлор Дженкінс втратив усе, що тільки можна, а тому його звільнення виявилося цілком логічним рішенням. Так, спочатку всі були шоковані, адже команди зазвичай не звільняють тренера за місяць до старту плейоф. Але якщо почати розбирати причини, чому так сталося, то можна дійти висновку, що все було зроблено правильно.

Томас Ісало не став тим самим рятівником, на якого сподівалося керівництво Гріззліс. А тому цікаво, кого покличуть на місце Дженкінса. На ринку повно чудових фахівців, тож буде з кого обирати.

Сакраменто : трохи побули на світлі, тепер назад у морок

Результат: 9-те місце, 40-42

Організація Кінгз – одна з найдивніших у НБА. І довгий час Шакіл О'Ніл мав рацію, коли називав команду "Сакраменто Квінз". Поява Майка Брауна на посаді головного тренера все змінила.

У 2022 році він зробив те, що не вдавалося зробити його попередникам – Сакраменто вперше з 2006 року зіграв у плейоф. Минулого літа наставник отримав від клубу заслужене продовження контракту, але лише для того, щоб наприкінці року бути звільненим.

Як було сказано раніше, поява Брауна все змінила. Але тепер команда вирішила повернутися назад. Ефект призначення Дага Крісті діяв недовго, потім фронт-офіс вирішив зібрати в команді Чикаго Буллз, возз'єднавши ДеМара ДеРозана із Заком ЛаВіном.

Зак ЛаВін, Домантас Сабоніс та ДеМар ДеРозан Getty Images

І хоча кінцівку сезону Сакраменто завалив, йому вдалося вийти хоча б у плей-ін. Але там Кінгз пали від рук перебитого Далласа, після чого вирушили відпочивати, попутно звільнивши генерального менеджера. Наступний сезон не віщує для організації нічого хорошого.

Даллас : нові власники прокляли франшизу

Результат: 10-те місце, 39-43

Про те, що накоїв Ніко Гаррісон, було сказано вже занадто багато. І щоб не повторюватися, варто нагадати про те, хто стояв за діями генерального менеджера Далласа.

Рішення відмовитися від Луки Дончича ухвалював Патрік Дюмон, який входить до групи нових власників франшизи. Вперше коментуючи трейд, він підтримав лінію генменеджера про "захист виграє титули".

"Якщо ви подивитеся на великих гравців ліги, людей, з якими ми з вами виросли: Майкл Джордан, Ларрі Берд, Кобі Браянт, Шакіл О'Ніл – вони працювали дуже наполегливо, щодня, з єдиною метою – перемогти", – сказав Дюмон.

Це ж той самий Ларрі Берд, який на відміну від Луки ніколи не вживав алкоголь. Або Шакіл, який був просто-таки зразковим трудоголіком на тренуваннях. Пам'ятаєте їх? Схоже, що Дюмон живе у своїй реальності. Своїм рішенням він не просто відмовився від франчайза, який хотів провести всю свою кар'єру в Далласі. Він відвернув від себе всю фан-базу клубу, яка ніколи не пробачить йому того, що було зроблено. Патрік буквально прокляв франшизу на роки вперед. Що вже говорити, якщо Дірк Новіцкі, людина, яка асоціюється з Далласом, дистанціювався від клубу.

Що ж стосується команди і гравців, то прокляття поза паркетом перенеслося на нього. Якось різко всі гравці почали травмуватися, той же Ентоні Девіс зламався в першому ж своєму матчі після обміну. Чи це не карма. Справа дійшла до того, що Мавс могли просто не вийти на матч через брак здорових гравців. Благо, що все обійшлося.

Серйозним ударом по команді Джесона Кідда стала травма Кайрі Ірвінга, який порвав "хрести" і цього року більше не зіграє. План Гаррісона і Дюмона пішов по одному місцю з самого початку. І диво, що Даллас зміг утриматися в Топ-10. А чому ж він там утримався, зараз і поговоримо.

Фінікс : коли здавалося, що гірше бути не може

Результат: 11-те місце, 36-46

Рік тому, коли Фінікс відлетів 0-4 від Міннесоти, власник клубу Мет Ішбія заявив, що все в порядку, майже всі в НБА хотіли б помінятися місцями з Санз, які відмовилися від свого майбутнього заради об'єднання Девіна Букера з Кевіном Дюрантом і Бредлі Білом.

Переносимося в наші дні. Назвіть хоч один клуб, який погодився б на те, щоб стати нинішнім Фініксом. Таких клубів просто немає.

Сезон показав, що команда з Дюрантом і без – це дві кардинально великі різниці. На старті кампанії Кей Ді грав на рівні MVP, після чого були чотири помітних відрізки з травмами. У той же самий час у команді конфліктували Майк Буденхольцер і Юсуф Нуркич, що призвело до подальшого обміну центрового. Бредлі Біл грав на рівні представника G-Ліги, а зусиль Букера просто не вистачало.

Зібравши таких зірок, які не змогли заграти разом, Санз позбавили себе можливості зібрати нормальну лавку + позбулися всього, що могло б налаштовувати фанатів на світле майбутнє. Ще й щойно сезон закінчився, звільнили третього тренера за останні три роки. Наступного сезону Фінікс у його нинішньому вигляді точно ніхто не побачить – влітку буде розпочато перебудову.

Портленд : чи є життя після Лілларда

Результат: 12-те місце, 36-46

У вересні 2023 року Портленд Трейл Блейзерс прийняли свою долю, з якою вони прожили другий сезон. Дозволивши Деміану Лілларду піти боротися за титул, франшиза з Орегона прирекла себе на перебудову.

Але, на відміну від Фінікса, у колектива Чонсі Біллапса насправді все набагато перспективніше. У ПТБ є молодий кістяк гравців, які продовжують розвиватися: Дені Авдія, Анферні Саймонс і Шейдон Шарп помітно спрогресували, зросли їхні середні показники. У них є досвідчені гравці в особі Джерамі Гранта і Роберта Вільямса, є перспективний центровий Донован Клінген. І є Скут Хендерсон, який продовжує розчаровувати. Не таким уявляли собі фанати клубу гравця, якого обрали третім на одному драфті з Віктором Вембаньямою.

У якийсь момент Портленд претендував на плей-ін, але по-справжньому він нікому не загрожував. Зараз це команда, яка не буде поганою, але й ні на що серйозне вона поки що не може розраховувати. Залишається тільки чекати, коли гравці виростуть у щось більше. І, що не менш важливо, коли Біллапс виросте як тренер. Фронт-офіс дав йому новий контракт наприкінці сезону, а отже, йому довіряють, що вже хороший знак для молодого наставника.

Чонсі Біллапс Getty Images

Сан-Антоніо : техаський кошмар

Результат: 13-те місце, 34-48

Ось за кого особливо прикро цього року, так це за "шпор". Вони входили в цей сезон із гравцем, який має в майбутньому стати обличчям баскетболу, визначати саму гру. Віктор Вембаньяма проводив свій другий рік у лізі, ставши краще за всіма показниками. Він мав забирати нагороду найкращого захисного гравця і взагалі вже перебував у статусі зірки. Але чортів тромб...

Хоча все почалося не з цього, а з тренера. У листопаді 2024 року великий Грегг Попович переніс інсульт, що сильно вдарило по Сан-Антоніо з усіх боків, як в ігровому плані, так і в психологічному. Тому що Попович і є Сан-Антоніо. Не можна уявити одне без іншого. А тут ще й стало відомо, що кілька днів тому тренер знепритомнів у ресторані. Здається, що на цьому його кар'єра точно підійшла до кінця.

Хорошого імпульсу команді надав Де'Аарон Фокс, якого обміняли із Сакраменто. Але і він примудрився зламатися до кінця сезону, який був досить-таки багатообіцяючим. Ці Сперс у здоровому стані могли б здорово пошуміти в плейоф. Але замість цього команда отримала дострокову відпустку.

Новий Орлеан : час розлучатися із Зайоном

Результат: 14-те місце, 21-61

Фронт-офіс Нового Орлеана можна похвалити за те, що він намагається хоч якось вибратися з трясовини Західної конференції. Перед стартом сезону "пелікани" обміняли Деджонте Мюррея. Кількома роками раніше ростер поповнив Сі Джей МакКоллум, який приєднався до Зайона Вільямсона. Ось тільки вихлопу з цього нуль.

Насправді, ці обміни не мали сенсу, оскільки це явно не ті гравці, які виведуть тебе на вищий рівень. А тут ще й Зайон постійно ламається. Ось і виходить, що Пеліканс немов ходять по колу, не маючи можливості що-небудь зробити.

Поки Вільямсон не втратив усю свою вартість, його треба міняти. У команди є Трей Мерфі та Герб Джонс, які теж можуть принести корисні активи. Позбавляємося Мюррея і МакКоллума – і йдемо в чергову перебудову, бо так не може більше тривати.

Уже було звільнено генменеджера Девіда Гріффіна, на його місце покликали легенду Джо Дюмарса. Складно сказати, як саме він зможе тут допомогти, але подивимося.

Джо Дюмарс Getty Images

Найімовірніше, буде звільнений Віллі Грін, на його місце прийде якийсь молодий тренер, тому що умовний Мелоун навряд чи захоче працювати з тим, що там зараз є. У Новому Орлеані треба все зносити під нуль і будувати заново, тому що команда в її нинішньому вигляді просто жахлива. І немає жодного натяку на те, що вона ось така може показати щось вартісне.

Юта : танкування, зведене в абсолют

Результат: 15-те місце, 17-65

Ось вона – найгірша команда НБА з українським відтінком (але про це окремо).

Про гру Джаз немає навіть сенсу говорити: 17 перемог, 65 поразок – найгірший показник у лізі. Перевершили навіть Вашингтон, у якого у стартовій п'ятірці грають мало не всі першолітки.

Головний тренер Юти Вілл Харді на п'ять із плюсом впорався із завданням щодо максимізації шансів клубу на перемогу в драфт-лотереї. Очевидно, що Джаз хочуть зірвати джекпот у вигляді Купера Флегга. І якщо їм це вдасться, то є лише одне логічне запитання: а що далі?

У Юти величезна кількість молодих гравців і новачків, які в цьому сезоні виступали на максимумі своїх можливостей. Про що тут можна говорити, якщо навіть Джон Коллінз, якого всі списали ще два роки тому, почав демонструвати більш-менш адекватні цифри. Нікуди не подівся Лаурі Маркканен, який перепідписався минулого міжсезоння.

Денні Ейндж зібрав у Солт-Лейк-Сіті всі драфт-піки, які тільки можна було зібрати. І тепер головне правильно ними розпорядитися. Отримавши Флегга, у Юти буде можливість спробувати зібрати команду, яка за пару-трійку років стане цілком собі боєздатною одиницею в плейоф. Але тільки якщо організація не стане повторювати помилки Нового Орлеана.

Денні Ейндж та Вілл Харді Getty Images

Бонус : український слід ризикує зникнути

Ставши чемпіоном із Бостоном, Святослав Михайлюк залишив "кельтів", знайшовши потім собі новий дім у Юті. Спочатку здавалося, що там свінгмен отримуватиме значно більше ігрового часу, враховуючи статус команди.

І хоча часу він точно отримував більше, ніж у Бостоні, це все одно виглядало не так, як на це могли розраховувати українські фанати: 38 матчів за сезон, 20 хвилин у середньому на паркеті, 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2 передачі за гру. Єдина радість – у передостанньому матчі сезону побив особистий рекорд результативності в НБА, набравши 27 очок у грі проти Оклахоми.

Є інформація, що Юта відрахує Свята і в міжсезоння він залишиться без команди. Якщо це станеться, то складно уявити, хто його підбере. Тут уже попахує поверненням... ні, не в Україну, а в Європу, де минулого літа на нього претендував Панатінаїкос.

Не виправдав очікувань і союз Олексія Леня з Лейкерс. У першому ж матчі центровий показав слабку гру, яка стала причиною для глузувань з боку фанатів. Таке відчуття, що це помітно вдарило по психології баскетболіста.

Не можна заперечувати, що період у Лос-Анджелесі виявився провальним, адже були розкриті головні слабкості Леня: захист і бачення гри. Не факт, що в Індіані, куди він спочатку мав переїхати, було б краще. Але маємо те, що маємо. "Озерники" шукатимуть якіснішу опцію на п'ятому номері, а це призведе до розставання з Олексієм. Можливо, все-таки відбудеться повернення до Вашингтона, а можливо, ми побачимо Леня в Європі, разом із Михайлюком.