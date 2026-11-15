Мемфіс розтрощив Бруклін, перемоги Клівленда та Маямі у НБА

У ніч із 14 на 15 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Гравці Мемфіс Гріззліс на домашньому паркеті обіграли Бруклін Нетс. Найрезультативнішим гравцем став Седрік Ковард, який записав на свій рахунок 23 очки, 12 підбирань та 4 передачі.

Маямі завдяки 34 очкам Янніса Адетокунбо розібрався з Детройтом. Відзначимо, що у складі Хіт Клей Томпсон також записав у свій актив 26 очок.

Клівленд вдома переграв Даллас. Найрезультативнішим гравцем цієї зустрічі став Кайрі Ірвінг, який набрав 34 очки та зробив 6 підбирань.

НБА – регулярний чемпіонат

15 листопада

Новий Орлеан – Денвер 108:116 (23:29, 28:27, 31:30, 26:30)

Клівленд – Даллас 127:117 (33:33, 38:20, 34:38, 22:26)

Маямі – Детройт 137:117 (37:39, 31:21, 35:26, 34:31)

Мемфіс – Бруклін 129:110 (38:23, 33:31, 32:30, 26:26)

Міннесота – Чикаго 106:117 (17:29, 28:29, 35:30, 26:29)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші матчі.