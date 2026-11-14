Сан-Антоніо розгромив Голден Стейт, 11-та поразка поспіль Юти Михайлюка у НБА

У ніч із 13 на 14 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Індіани проти Нью-Йорка. В ньому "Пейсерз" здобули непросту перемогу над чинними чемпіонами.

Юта Святослава Михайлюка зазнала одинадцятої поспіль поразки, поступившись Г'юстону. Українець провів на майданчику сім хвилин, протягом яких записав собі в актив одне підбирання.

Найбільший розгром записав собі в актив Сан-Антоніо. "Сперс" переграли Голден Стейт із різницею у 38 очок, продовживши свою переможну серію до одинадцяти ігор.

Також варто відзначити успіх Чикаго. "Буллз" в овертаймі здолали Атланту, перервавши 8-матчеву серію з поразок.

НБА – регулярний чемпіонат

14 листопада

Індіана – Нью-Йорк 106:104 (26:27, 32:22, 27:35, 21:20)

Орландо – Мілуокі 107:99 (23:15, 29:22, 32:35, 23:27)

Маямі – Клівленд 133:121 (29:27, 25:30, 38:34, 41:30)

Нью-Орлеан – Мемфіс 111:142 (28:35, 30:35, 28:35, 25:37)

Чикаго – Атланта 125:117 ОТ (33:24, 27:29, 24:30, 26:27, 15:7)

Г'юстон – Юта 125:118 (27:27, 36:26, 29:36, 33:29)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 123:85 (38:14, 25:19, 34:27, 26:25)

Сакраменто – Портленд 107:120 (25:34, 28:30, 25:29, 29:27)

Кліпперс – Оклахома-Сіті 113:112 (33:27, 24:17, 25:40, 31:28)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші чотири поєдинки.