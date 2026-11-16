Фантастична перша чверть від Бостона, чергова поразка Юти Михайлюка й перемога Філадельфії у НБА

У ніч із 15 на 16 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Філадельфії проти Індіани. В ньому "Севенті Сіксерс" утримали перевагу у клатчі над гостями, здобувши одинадцяту перемогу в сезоні.

Юта Святослава Михайлюка в рівному протистоянні поступилась Сан-Антоніо, зазнавши дванадцятої поспіль поразки. Українець провів на майданчику понад 21 хвилину, протягом яких записав собі в актив шість очок, два підбирання та три результативні передачі.

Найбільший розгром оформив Бостон. "Селтікс" декласували Даллас, вигравши першу чверть із різницею +33.

Також варто відзначити успіх Г'юстона. "Рокетс" набрали майже 150 очок у грі з Вашингтоном.

НБА – регулярний чемпіонат

16 листопада

Філадельфія – Індіана 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37)

Фінікс – Лейкерс 123:131 (24:33, 30:31, 26:40, 43:27)

Кліпперс – Шарлот 113:105 (22:21, 29:31, 33:31, 29:22)

Юта – Сан-Антоніо 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)

Бостон – Даллас 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23)

Торонто – Нью-Йорк 108:112 ОТ (17:23, 26:24, 31:20, 21:28, 13:17)

Вашингтон – Г'юстон 119:147 (31:36, 23:37, 34:46, 31:28)

Мілуокі – Атланта 106:113 (37:18, 16:37, 27:32, 26:26)

Сакраменто – Оклахома-Сіті 103:125 (24:32, 26:30, 30:32, 23:31)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші п'ять поєдинків.