Повернення відміняється: Вашингтон відрахує Леня, який підпишеться з одним з лідерів Сходу

Центровий збірної України Олексій Лень не буде виступати за Вашингтон, в який він повернувся у дедлайн обмінів НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією Чаранії, Візардс планують відрахувати 31-річного українця. Після того, як він залишить ринок відмов, Лень підпише контракт з Індіаною.

The Washington Wizards are expected to waive center Alex Len, who plans to sign with the Indiana Pacers upon clearing waivers, sources tell ESPN. In his 12th NBA season, Len provides frontcourt depth for Pacers. pic.twitter.com/PcpuCpAHkV — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2025

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Таким чином, Олексій замість виступів у складі найгіршої команди Сходу буде представляти колектив, який посідає четверте місце конференції.

Нагадаємо, що останні 3,5 роки Олексій Лень грав за Сакраменто Кінгз. Проте під час дедлайну обмінів його відправили у Вашингтон, за який він виступав у сезоні-2020/21.

Цього сезону український бігмен зіграв у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Раніше стало відомо, що колишній триразовий переможець конкурсу слем-данків переніс операцію з трансплантації. Ця процедура врятувала йому життя.