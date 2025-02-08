Повернення відміняється: Вашингтон відрахує Леня, який підпишеться з одним з лідерів Сходу
Центровий збірної України Олексій Лень не буде виступати за Вашингтон, в який він повернувся у дедлайн обмінів НБА.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За інформацією Чаранії, Візардс планують відрахувати 31-річного українця. Після того, як він залишить ринок відмов, Лень підпише контракт з Індіаною.
Таким чином, Олексій замість виступів у складі найгіршої команди Сходу буде представляти колектив, який посідає четверте місце конференції.
Нагадаємо, що останні 3,5 роки Олексій Лень грав за Сакраменто Кінгз. Проте під час дедлайну обмінів його відправили у Вашингтон, за який він виступав у сезоні-2020/21.
Цього сезону український бігмен зіграв у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.
Раніше стало відомо, що колишній триразовий переможець конкурсу слем-данків переніс операцію з трансплантації. Ця процедура врятувала йому життя.