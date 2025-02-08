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Повернення відміняється: Вашингтон відрахує Леня, який підпишеться з одним з лідерів Сходу

Олексій Погорелов — 8 лютого 2025, 20:59
Олексій Лень
Олексій Лень
Getty Images

Центровий збірної України Олексій Лень не буде виступати за Вашингтон, в який він повернувся у дедлайн обмінів НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією Чаранії, Візардс планують відрахувати 31-річного українця. Після того, як він залишить ринок відмов, Лень підпише контракт з Індіаною.

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Таким чином, Олексій замість виступів у складі найгіршої команди Сходу буде представляти колектив, який посідає четверте місце конференції.

Нагадаємо, що останні 3,5 роки Олексій Лень грав за Сакраменто Кінгз. Проте під час дедлайну обмінів його відправили у Вашингтон, за який він виступав у сезоні-2020/21.

Цього сезону український бігмен зіграв у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Раніше стало відомо, що колишній триразовий переможець конкурсу слем-данків переніс операцію з трансплантації. Ця процедура врятувала йому життя.

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