Каррі допоміг Голден Стейт обіграти Міннесоту, Юта Михайлюка в овертаймі програла Сан-Антоніо в НБА

У ніч із 28-го на 29-те жовтня відбулися 11 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Одразу чотири поєдинки розпочали ігрову програму, у яких перемоги святкували Маямі, Детройт, Філадельфія та Клівленд.

Голден Стейт здобуло другу поспіль звитягу. На цей раз команда зіркового Стефа Каррі, який став найрезультативнішим гравцем протистояння (44 бали, 8 підбирань та 6 передач), не без валідолу обіграла Міннесоту.

Юта Святослава Михайлюка в овертаймі зазнала поразки від Сан-Антоніо, яка стала для неї 4-ю у 5-ти іграх на старті нового сезону НБА-2026/27. Українець набрав 3 бали, зробив 2 підбирання та одну передачу.

Даллас розгромив Оклахому-Сіті, а Лейкерс в останньому поєдинку був сильнішим за Кліпперс.

НБА – регулярний чемпіонат

29 жовтня

Атланта – Маямі 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)

Детройт – Шарлот 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)

Індіана – Філадельфія 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)

Клівленд – Вашингтон 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)

Торонто – Орландо 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)

Мілуокі – Г'юстон 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)

Міннесота – Голден Стейт 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)

Нью-Орлеан – Денвер 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)

Чикаго – Нью-Йорк 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)

Юта – Сан-Антоніо 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)

Даллас – Оклахома-Сіті 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)

Кліпперс – Лейкерс 97:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні закінчилися ще 4 поєдинки поточного сезону НБА-2026/27.