Х'юстон продемонстрував найкращий старт сезону в НБА з 2014 року

Х'юстон виграли свій п'ятий матч поспіль, продемонструвавши найкращий старт сезону за останні 12 років.

Знаковою стала перемога над Мілуокі, яку Рокетс здобули напередодні. Востаннє Х'юстон вигравав перші п'ять матчів поспіль у сезоні-2014/15: тоді команда була сильнішою за Лейкерс, Юту, Бостон, Філадельфію та Маямі. Та серія тривала шість матчів (ще перемога над Сан-Антоніо) до поразки від ГСВ.

FIVE. IN. A. ROW. 🧨 #AllFire https://t.co/NFSCFiQTUp — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 29, 2026

Регулярний сезон-2014/15 Рокетс завершили на другому місці, а у плейоф дістались фіналу конфереції, де програли Голден Стейт.

Наразі Х'юстон є однією з трьох команд Західної конфереції, яка ще не програла жодного матчу, але Мемфіс та Портленд зіграли 4 та 3 матчі відповідно.

Наступним суперником "ракет" буде Оклахома – гра відбудеться 1 листопада о 02:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Стеф Каррі зрівнявся з Леброном за історичним ігровим показником в НБА.