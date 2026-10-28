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Зірка Міннесоти пропустить близько двох місяців через травму

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 18:08
Ентоні Едвардс
Ентоні Едвардс
НБА

Зірка Міннесоти Ентоні Едвардс пропустить значну кількість матчів через травму. 

Пр це повідомив Шеймс Чаранія.

У баскетболіста виявили внутрішні ушкодження коліна, через що йому незабаром буде зроблемо артроскопічну операцію. Очікується, що Едвардс буде відсутнім на паркеті близько двох місяців.

Старт нового сезону НБА був найкращим у кар'єрі 25-річного Едвардса, який в перших чотирьох матчах в середньому набирав по 33.3 очки, віддавав 3.5 передач та збирав 4.8 підбирань.

Напередодні Тімбервулвз програли Клівленду, але сам атакувальний захисник набрав неймовірні 47 очок. 

 Едвардс виступає за Міннесоту з 2020 року, коли його було обрано під першим номером драфту. За цей час гравець встиг чотири рази взяти участь у матчі Всіх зірок НБА, а у 2026-му став МВП виставкового поєдинку.

Раніше повідомлялось, що Оклахома на тривалий термін втратила двох стартових гравців.

Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс НБА

Ентоні Едвардс

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