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У Мережі з'явилося фото переговорів Гаррісона та Пелінки щодо обміну Дончича та Девіса

Олексій Погорелов — 8 лютого 2025, 15:31
Ніко Гаррісон
Ніко Гаррісон
Getty Images

Лютий розпочався з того, що генменеджер Далласа Ніко Гаррісон "підірвав трансферну бомбу" на всю НБА та весь світ, відмовившись від франчайза Луки Дончича.

Шокований словенець поїхав у Лос-Анджелес, а у зворотному напрямку послідував Ентоні Девіс. Тепер же у Мережі з'явилося фото моменту, коли Гаррісон обговорював з генменеджером ЛАЛ Робом Пелінкою цей трейд.

Як і повідомлялося раніше, перший контакт генменеджерів відбувся ще 7 січня, коли команди грали у Техасі. На фото зображені Гаррісон та Пелінка, які сидять за одним столом та щось обговорюють.

Варто зазначити, що це рішення не зробило Гаррісона більш популярним серед фанатів Маверікс. Він вже отримав чимало погроз, у тому числі смертельних, через що керівництво Далласа вирішило посилити безпеку свого співробітника.

Нагадаємо, що новачок Мавс Ентоні Девіс пообіцяв зробити все, щоб вболівальники Маверікс менше переживали через втрату Луки Дончича.

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