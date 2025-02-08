У Мережі з'явилося фото переговорів Гаррісона та Пелінки щодо обміну Дончича та Девіса

Лютий розпочався з того, що генменеджер Далласа Ніко Гаррісон "підірвав трансферну бомбу" на всю НБА та весь світ, відмовившись від франчайза Луки Дончича.

Шокований словенець поїхав у Лос-Анджелес, а у зворотному напрямку послідував Ентоні Девіс. Тепер же у Мережі з'явилося фото моменту, коли Гаррісон обговорював з генменеджером ЛАЛ Робом Пелінкою цей трейд.

Як і повідомлялося раніше, перший контакт генменеджерів відбувся ще 7 січня, коли команди грали у Техасі. На фото зображені Гаррісон та Пелінка, які сидять за одним столом та щось обговорюють.

A photo of the coffee shop meeting between Rob Pelinka and Nico Harrison to discuss Luka-AD trade has been released 👀



(via @wfaa) pic.twitter.com/hZ4p96Jm0t — Legion Hoops (@LegionHoops) February 8, 2025

Варто зазначити, що це рішення не зробило Гаррісона більш популярним серед фанатів Маверікс. Він вже отримав чимало погроз, у тому числі смертельних, через що керівництво Далласа вирішило посилити безпеку свого співробітника.

Нагадаємо, що новачок Мавс Ентоні Девіс пообіцяв зробити все, щоб вболівальники Маверікс менше переживали через втрату Луки Дончича.