Нью-Йорк Нікс влаштували найбільший розгром чемпіона НБА в історії

Сьогодні, 17 травня, Нью-Йорк Нікс не тільки вийшли у фінал Східної конференції НБА, обігравши Бостон Селтікс, а ще й встановили новий рекорд ліги.

Команда Тома Тібодо закрила серію другого раунду плейоф за рахунок розгромної перемоги 119:81. На цьому шлях "кельтів" Джо Маззулли, які минулого року виграли Кубок Ларрі О'Браєна, у постсезоні завершився.

Нью-Йорк організував найбільший в історії розгром чинного чемпіона НБА у матчі, який закривав серію. Нікс перемогли Бостон з різницею +38.

Раніше рекорд належав Далласу, який у півфіналі Західної конференції 2011 року обіграв Лейкерс +36.

У фіналі Східної конференції Нікс зустрінуться з Індіаною, яка на своєму шляху зупинила Клівленд. Старт протистояння відбудеться в ніч на 22 травня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що збирається робити Стефен Каррі на тлі вильоту Голден Стейт з плейоф НБА.